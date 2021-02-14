Миле повідомлення здатне не тільки задати настрій на весь день, а й нагадати про вас дорогій людині. Неважливо – День закоханих, ваша річниця знайомства або безтурботний ранок п’ятниці – коротке СМС коханій людині завжди буде доречним.
Якщо фантазія на красиві слова вичерпалася, скористайтеся нашими шпаргалками.
Найдобріші та найоригінальніші привітання зібрано в матеріалі Фактів ICTV.
СМС із добрим ранком для коханої
Синоптики обіцяли чудову погоду, але поки ти спиш, ми не дочекаємося сонечка! Доброго ранку, найласкавіша та найкоханіша!
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Прокидайся, кохана! Нехай цей сонячний день буде наповнений яскравими фарбами! Чекаю вечора, щоб швидше тебе обійняти та поцілувати!
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Доброго ранку, незрівнянна! Нехай з твого обличчя весь день не сходить усмішка! Ти – мій дороговказ!
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Сонечко, доброго ранку! Світи сьогодні яскраво! Ти – моє натхнення!
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Хочу, щоб моя любов прикрашала тебе крутіше за Gucci! Щоб очі сяяли яскравіше зірок! Щоб ти ніколи не сумнівалася в моїх почуттях. Доброго ранку!
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Більше не хочу засинати та прокидатися без тебе. Скучив.
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Хочу бродити з тобою старими вуличками, гуляти під дощем і їсти в парку солодку вату. Хочу міцно обіймати та ніколи не відпускати. Ти – моє все!
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Доброго ранку, любове моя! Нічого не бійся, я з тобою кожної хвилини! Нехай цей день буде незабутнім!
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Доброго ранку, моя найніжніша, найдобріша, найкрасивіша! Хочу, щоб сьогодні ти усміхалася і ніщо не могло зіпсувати тобі настрій! Цілую!
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Кохана, прокидайся! Без твоєї усмішки та дзвінкого сміху всі справи йдуть не в лад. Ти потрібна мені зараз і завжди! Кохаю!
СМС із добрим ранком для коханого
Доброго ранку, мій чарівник! Нехай день буде наповнений радістю і легкістю! Почни день з чашки ароматної кави та нехай усі справи йдуть як по маслу!
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Доброго ранку, мій супермен! Нехай енергія б’є ключем, а всі питання сьогодні вирішуються легко та з усмішкою! Вірю в тебе!
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Прокидайся, коханий! Попереду найкращий день! Заряджаю це повідомлення на бадьорість, усмішки та гарний настрій!
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Доброго ранку сонечко! Прийшов час писати нову главу життя. Сподіваюся, про мене в ній теж буде кілька рядків. Гарного дня!
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Нехай це повідомлення подарує ранкову бадьорість і сили для втілення планів. Пам’ятай, що я завжди поруч!
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Любий, доброго ранку! Обіймаю і бажаю тобі продуктивного дня! Сподіваюся, моя любов зігріває і надихає, навіть коли я далеко!
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Нехай всі зустрічі пройдуть гладко! Нехай бізнес радує досягненнями, а нові ідеї б’ють ключем! Любий, у тебе сьогодні все вийде!
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Доброго ранку, найкращий чоловік на Землі! Сьогодні прокинулася з думками про тебе! Страшно скучила і чекаю нашої зустрічі. Цілую! Гарного дня!
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Я сьогодні проспала і не встигла насолодитися сніданком і випити запашної кави. Але залишити тебе без звістки я не могла. Сподіваюся, у тебе буде незабутній день! Цілую!
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Попросила сонечко поцілувати тебе в носик і огорнути теплом, поки мене немає поруч. Увечері надолужу. Нехай ранок буде добрим і бадьорим! Люблю тебе!
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