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Факти / Lifestyle
Марина Корзун |

СМС із добрим ранком для коханих

Миле повідомлення здатне не тільки задати настрій на весь день, а й нагадати про вас дорогій людині. Неважливо –  День закоханих, ваша річниця знайомства або безтурботний ранок п’ятниці – коротке СМС коханій людині завжди буде доречним.

СМС із добрим ранком для коханих

Якщо фантазія на красиві слова вичерпалася, скористайтеся нашими шпаргалками.

Найдобріші та найоригінальніші привітання зібрано в матеріалі Фактів ICTV.

СМС із добрим ранком для коханої

Синоптики обіцяли чудову погоду, але поки ти спиш, ми не дочекаємося сонечка! Доброго ранку, найласкавіша та найкоханіша!

* * *

Прокидайся, кохана! Нехай цей сонячний день буде наповнений яскравими фарбами! Чекаю вечора, щоб швидше тебе обійняти та поцілувати!

* * *

Доброго ранку, незрівнянна! Нехай з твого обличчя весь день не сходить усмішка! Ти – мій дороговказ!

* * *

Сонечко, доброго ранку! Світи сьогодні яскраво! Ти – моє натхнення!

* * *

Хочу, щоб моя любов прикрашала тебе крутіше за Gucci! Щоб очі сяяли яскравіше зірок! Щоб ти ніколи не сумнівалася в моїх почуттях. Доброго ранку!

* * *

Більше не хочу засинати та прокидатися без тебе. Скучив.

* * *

Хочу бродити з тобою старими вуличками, гуляти під дощем і їсти в парку солодку вату. Хочу міцно обіймати та ніколи не відпускати. Ти – моє все!

* * *

Доброго ранку, любове моя! Нічого не бійся, я з тобою кожної хвилини! Нехай цей день буде незабутнім!

* * *

Доброго ранку, моя найніжніша, найдобріша, найкрасивіша! Хочу, щоб сьогодні ти усміхалася і ніщо не могло зіпсувати тобі настрій! Цілую!

* * *

Кохана, прокидайся! Без твоєї усмішки та дзвінкого сміху всі справи йдуть не в лад. Ти потрібна мені зараз і завжди! Кохаю!

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СМС із добрим ранком для коханого

Доброго ранку, мій чарівник! Нехай день буде наповнений радістю і легкістю! Почни день з чашки ароматної кави та нехай усі справи йдуть як по маслу!

* * *

Доброго ранку, мій супермен! Нехай енергія б’є ключем, а всі питання сьогодні вирішуються легко та з усмішкою! Вірю в тебе!

* * *

Прокидайся, коханий! Попереду найкращий день! Заряджаю це повідомлення на бадьорість, усмішки та гарний настрій!

* * *

Доброго ранку сонечко! Прийшов час писати нову главу життя. Сподіваюся, про мене в ній теж буде кілька рядків. Гарного дня!

* * *

Нехай це повідомлення подарує ранкову бадьорість і сили для втілення планів. Пам’ятай, що я завжди поруч!

* * *

Любий, доброго ранку! Обіймаю і бажаю тобі продуктивного дня! Сподіваюся, моя любов зігріває і надихає, навіть коли я далеко!

* * *

Нехай всі зустрічі пройдуть гладко! Нехай бізнес радує досягненнями, а нові ідеї б’ють ключем! Любий, у тебе сьогодні все вийде!

* * *

Доброго ранку, найкращий чоловік на Землі! Сьогодні прокинулася з думками про тебе! Страшно скучила і чекаю нашої зустрічі. Цілую! Гарного дня!

* * *

Я сьогодні проспала і не встигла насолодитися сніданком і випити запашної кави. Але залишити тебе без звістки я не могла. Сподіваюся, у тебе буде незабутній день! Цілую!

* * *

Попросила сонечко поцілувати тебе в носик і огорнути теплом, поки мене немає поруч. Увечері надолужу. Нехай ранок буде добрим і бадьорим! Люблю тебе!

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