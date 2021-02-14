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Факти / Lifestyle
Марина Корзун |

Привітання з Днем святого Валентина в СМС

День святого Валентина, або День закоханих, традиційно святкують 14 лютого.

Поздравления с Днем святого Валентина в смс

У цей день прийнято говорити про найважливіше своїм коханим.

Привітання допоможуть висловити найпотаємніші почуття словами. Найкращі СМС-привітання з Днем святого Валентина – далі у матеріалі.

Ти музика мого життя,
Чарівний спів – без слів, без порівняння.
Мелодія, якій немає вороття,
Бо душі наші з’єднані коханням!

Бажаю кохання – божевільного, наче гроза, безмежного, наче океан, щирого, наче сонце, та нескінченного, як сам час.

Із чудовим днем любові
Щирі сердечні вітання!
Хай буде у житті доволі
Ласки, ніжності й кохання!

Кохання – це вічність, це радості час.
Воно незабутнє для нас.
Ми будемо разом, я вірю у це,
І з Днем Валентина вітаю Тебе!

Моя душа, як сад весною,
До сонця цвіт свій простягає.
Вона лиш сповнена Тобою
Життя у собі відчуває!

Свято закоханих – для всіх

Існує стереотип: самотні люди ненавидять День святого Валентина. Однак кохати – це одне із найважливіших почуттів, і на це заслуговує кожен з нас.

Для цього Факти ICTV зібрали найцікавіші поради, як відсвяткувати День святого Валентина 2021 людям без пари,  які не хочуть залишатися наодинці.

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