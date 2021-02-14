День святого Валентина, або День закоханих, традиційно святкують 14 лютого.

У цей день прийнято говорити про найважливіше своїм коханим.

Привітання допоможуть висловити найпотаємніші почуття словами. Найкращі СМС-привітання з Днем святого Валентина – далі у матеріалі.

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Ти музика мого життя,

Чарівний спів – без слів, без порівняння.

Мелодія, якій немає вороття,

Бо душі наші з’єднані коханням!

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Бажаю кохання – божевільного, наче гроза, безмежного, наче океан, щирого, наче сонце, та нескінченного, як сам час.

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Із чудовим днем любові

Щирі сердечні вітання!

Хай буде у житті доволі

Ласки, ніжності й кохання!

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Кохання – це вічність, це радості час.

Воно незабутнє для нас.

Ми будемо разом, я вірю у це,

І з Днем Валентина вітаю Тебе!

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Моя душа, як сад весною,

До сонця цвіт свій простягає.

Вона лиш сповнена Тобою

Життя у собі відчуває!

Свято закоханих – для всіх

Існує стереотип: самотні люди ненавидять День святого Валентина. Однак кохати – це одне із найважливіших почуттів, і на це заслуговує кожен з нас.

Для цього Факти ICTV зібрали найцікавіші поради, як відсвяткувати День святого Валентина 2021 людям без пари, які не хочуть залишатися наодинці.