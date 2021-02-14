В Україні 15 лютого відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, що був встановлений у 2004 році.

Також 15 лютого відзначають Всесвітній день онкохворої дитини, основною ціллю якого є інформування суспільства про проблеми онкологічних хвороб у дітей.

Православні християни сьогодні відзначають Стрітення Господнє. Вважається, що саме 15 лютого до Єрусалимського храму принесли Ісуса Христа, який був ще немовлям.

Іменини цього дня святкують Гаврило та Агафодор.

Читайте Церковний календар на лютий 2021

Народні прикмети на 15 лютого:

якщо в цей день не видно Сонця – до суворих морозів;

на Стрітення холодно – чекай теплої весни скоро;

вода капає з дахів – буде затяжна весна;

бурульки під дахами віщують хороший врожай кукурудзи;

вітер на Стрітення – до хорошого врожаю плодових дерев.

Що не можна робити 15 лютого:

на Стрітення не можна вирушати в далеку дорогу, адже тоді не скоро повернешся додому;

на Стрітення не можна лаятися і сваритися.

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.

Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат. Ба більше, саме у лютому світ відзначає найромантичніше свято – День святого Валентина.