Clubhouse (Клабхаус): що це таке і навіщо потрібні інвайти

У світі стрімко набирає популярності нова та поки закрита соціальна мережа Clubhouse. Що про неї відомо, навіщо потрібні інвайти, а також до чого тут Ілон Маск – спеціально для бумерів та не тільки пояснюють Факти ICTV.
Що таке Clubhouse
Clubhouse (Клабхаус) – це соціальна мережа, яка вибудувана на голосовому спілкуванні. Додаток запустили лише у 2020 році. Якщо компанію станом на грудень 2020 року оцінювали в $100 млн, то вже наприкінці січня 2021-го її вартість злетіла до $1 млрд.
У грудні 2020 року у додатку було 600 тис. користувачів, а у лютому 2021-го кількість зареєстрованих користувачів зросла до 2 млн.
До слова, поки розробники пропонують завантажити додаток (користуватися ви ним просто все одно не зможете) тільки на базу IOS. Версію для Android обіцяють доопрацювати пізніше.
Чому Clubhouse залишається закритою соцмережею – пояснення від творців
У блозі Clubhouse від 10 липня 2020 року розробники програми докладно пояснили, чому їх соціальна мережа досі залишається закритою для більшості користувачів.
Двоє співробітників лише хотіли створити додаток, а бета-версію протестувати разом з друзями.
– Нашою метою було зібрати відгуки, непомітно виконати ітерацію та не піднімати зайвий галас, поки ми не відчуємо, що продукт готовий, – йдеться у заяві розробників.
Однак зробити це тихо у них не вийшло і звістка про новий і секретний додаток одразу розлетілася світом.
– Ми створюємо Clubhouse для всіх і намагаємося зробити його доступним для всього світу якомога швидше. Він не призначений для ексклюзивності. Ми просто ще не готові випустити загальнодоступну версію. На це є дві причини, – зазначили творці.
По-перше, розробники бояться, що через різкий наплив користувачів додаток не витримає і зламається. А по-друге, над його створенням працює маленька команда, яка просто не встигає його доопрацювати у дуже стислі строки.
Ще в липні 2020 року над його створенням працювали лише двоє співробітників.
– Ба більше, у нас четверо маленьких дітей, які стрибають на клавіатурі, поки ми друкуємо! – зазначають розробники.
Секрет популярності Clubhouse
Перша значна хвиля популярності Clubhouse почалася завдяки двом німецьким ведучим подкастів Філіпу Клекнеру та Філіпу Глеклеру. Вони запустили ланцюжок запрошень (про цю функцію прочитаєте нижче. – Ред.) через групу у Telegram, щоб поширити додаток серед політиків і журналістів.
Ну і куди в інтонаціях 21 століття без Ілона Маска. Саме він на початку лютого 2021 року викликав бурю інтересу до Clubhouse серед користувачів мережі.
Спочатку він про додаток заговорив на одному з інтерв’ю, а потім і зовсім написав у Twitter, що хотів би у Clubhouse поспілкуватися з кремлівським лідером Володимиром Путіним.
Однак чи вийде у нього це – залишається питанням. Так, один з головних російських пропагандистів Володимир Соловйов недовго протримався у соцмережі. На його акаунт масово скаржилися користувачі, тому Соловйов одразу отримав бан.
Як потрапити у Clubhouse
Скористатися Clubhouse поки можуть тільки ті користувачі, які мають інвайт (запрошення. – Ред.) від уже авторизованого користувача.
Крім того, Clubhouse доступний для заваниаження лише користувачам iPhone.
- Завантажуємо і встановлюємо додаток.
- Натискаємо на кнопку Have an invite text? Sign in.
- Водимо номер свого телефону і натискаємо на кнопку Next.
- Далі потрібно ввести код підтвердження.
- Потім потрібно прописати свої ім’я, прізвище та нікнейм.
Далі ви можете спілкуватися у так званих кімнатах – голосових чатах. В одному чаті може бути не більше 5 тис. користувачів. Слухати кімнати може будь-який користувач, проте, якщо ви хочете взяти участь у бесіді, то потрібно натиснути кнопку Підняти руку, і тільки тоді організатор бесіди може дозволити вам висловитися.
Шахраї у тренді – як торгують у мережі запрошеннями
Попит на трендовий продукт – інвайти – зріс разом з популярністю Clubhouse.
Заповзятливі українські користувачі вже почали пропонувати наївним юзерам у мережі запрошення в Clubhouse за символічні $10.
Важливо! Ніхто не гарантує вам доступ до додатку у такий спосіб, адже на тому боці екрану може перебувати шахрай.
Цукерберг та Clubhouse
Напередодні гендиректор Facebook Марк Цукерберг прокоментував прорив Clubhouse. Він вже протестував та оцінив нову соцмережу.
Чимало новинок, представлених конкурентами, з часом з’являються на Facebook.