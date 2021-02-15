Clubhouse (Клабхаус): що це таке і навіщо потрібні інвайти

У світі стрімко набирає популярності нова та поки закрита соціальна мережа Clubhouse. Що про неї відомо, навіщо потрібні інвайти, а також до чого тут Ілон Маск – спеціально для бумерів та не тільки пояснюють Факти ICTV.

Що таке Clubhouse

Clubhouse (Клабхаус) – це соціальна мережа, яка вибудувана на голосовому спілкуванні. Додаток запустили лише у 2020 році. Якщо компанію станом на грудень 2020 року оцінювали в $100 млн, то вже наприкінці січня 2021-го її вартість злетіла до $1 млрд.

У грудні 2020 року у додатку було 600 тис. користувачів, а у лютому 2021-го кількість зареєстрованих користувачів зросла до 2 млн.

До слова, поки розробники пропонують завантажити додаток (користуватися ви ним просто все одно не зможете) тільки на базу IOS. Версію для Android обіцяють доопрацювати пізніше.

Чому Clubhouse залишається закритою соцмережею – пояснення від творців

У блозі Clubhouse від 10 липня 2020 року розробники програми докладно пояснили, чому їх соціальна мережа досі залишається закритою для більшості користувачів.

Двоє співробітників лише хотіли створити додаток, а бета-версію протестувати разом з друзями.

– Нашою метою було зібрати відгуки, непомітно виконати ітерацію та не піднімати зайвий галас, поки ми не відчуємо, що продукт готовий, – йдеться у заяві розробників.

Однак зробити це тихо у них не вийшло і звістка про новий і секретний додаток одразу розлетілася світом.

– Ми створюємо Clubhouse для всіх і намагаємося зробити його доступним для всього світу якомога швидше. Він не призначений для ексклюзивності. Ми просто ще не готові випустити загальнодоступну версію. На це є дві причини, – зазначили творці.

По-перше, розробники бояться, що через різкий наплив користувачів додаток не витримає і зламається. А по-друге, над його створенням працює маленька команда, яка просто не встигає його доопрацювати у дуже стислі строки.

Ще в липні 2020 року над його створенням працювали лише двоє співробітників.

– Ба більше, у нас четверо маленьких дітей, які стрибають на клавіатурі, поки ми друкуємо! – зазначають розробники.

Секрет популярності Clubhouse

Перша значна хвиля популярності Clubhouse почалася завдяки двом німецьким ведучим подкастів Філіпу Клекнеру та Філіпу Глеклеру. Вони запустили ланцюжок запрошень (про цю функцію прочитаєте нижче. – Ред.) через групу у Telegram, щоб поширити додаток серед політиків і журналістів.

Ну і куди в інтонаціях 21 століття без Ілона Маска. Саме він на початку лютого 2021 року викликав бурю інтересу до Clubhouse серед користувачів мережі.

Спочатку він про додаток заговорив на одному з інтерв’ю, а потім і зовсім написав у Twitter, що хотів би у Clubhouse поспілкуватися з кремлівським лідером Володимиром Путіним.

Однак чи вийде у нього це – залишається питанням. Так, один з головних російських пропагандистів Володимир Соловйов недовго протримався у соцмережі. На його акаунт масово скаржилися користувачі, тому Соловйов одразу отримав бан.

$10 лише за вхід? Що відомо про секретний Clubhouse та як туди потрапити / 1 фотография

Як потрапити у Clubhouse

Скористатися Clubhouse поки можуть тільки ті користувачі, які мають інвайт (запрошення. – Ред.) від уже авторизованого користувача.

Крім того, Clubhouse доступний для заваниаження лише користувачам iPhone.

Завантажуємо і встановлюємо додаток.

Натискаємо на кнопку Have an invite text? Sign in.

Водимо номер свого телефону і натискаємо на кнопку Next.

Далі потрібно ввести код підтвердження.

Потім потрібно прописати свої ім’я, прізвище та нікнейм.

Далі ви можете спілкуватися у так званих кімнатах – голосових чатах. В одному чаті може бути не більше 5 тис. користувачів. Слухати кімнати може будь-який користувач, проте, якщо ви хочете взяти участь у бесіді, то потрібно натиснути кнопку Підняти руку, і тільки тоді організатор бесіди може дозволити вам висловитися.























$10 лише за вхід? Що відомо про секретний Clubhouse та як туди потрапити / 6 фотографий

Шахраї у тренді – як торгують у мережі запрошеннями

Попит на трендовий продукт – інвайти – зріс разом з популярністю Clubhouse.

Заповзятливі українські користувачі вже почали пропонувати наївним юзерам у мережі запрошення в Clubhouse за символічні $10.

Важливо! Ніхто не гарантує вам доступ до додатку у такий спосіб, адже на тому боці екрану може перебувати шахрай.

Цукерберг та Clubhouse