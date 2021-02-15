День учасників бойових дій: як в Україні вшановують героїв

Щорічно 15 лютого на території України відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Цей день став офіційним у 2004 році завдяки указу президента України Про День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Дату обрали не випадково – саме цього дня у 1989 році вивели війська колишнього СРСР з території Афганістану. Україна вшановує пам’ять своїх воїнів, які воювали та загинули у 16 країнах світу.

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Лідери нашої держави також пам’ятають своїх героїв. Біля Меморіального комплексу пам’яті воїнів України, полеглих в Афганістані, вшанували загиблих. Від президента України Володимира Зеленського встановили кошики з квітами на знак безмежної скорботи та вдячності військовослужбовцям.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначає, що українські військові завжди демонстрували відвагу, хоробрість та мужність.

– Багатьом військовим сьогодні доводиться захищати кордони нашої держави. Дякую кожному учаснику бойових дій за міцний дух та готовність будь-якої миті стати на захист України, – сказав Разумков.

Свята у лютому 2021 року

В Україні 15 лютого за церковним календарем святкують Стрітення Господнє. Щодо цього дня існує багато різних забобонів стосовно того, що заборонено робити на Стрітення.

Наприклад, працювати можна лише у тому разі, якщо ця робота буде спрямована комусь на благо. Також цього дня потрібно відмовитися від шкідливих звичок, зокрема вживання алкоголю та сигарет, та відкласти подорожі.