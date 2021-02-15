Коли сняться віщі сни

Сон є невід’ємною частиною нашого життя. За одну ніч ми можемо пережити кілька пригод. Але не усі сни ми здатні запам’ятовувати. А тим паче не усі сновидіння стають віщими.

Переважно вони є лише переосмисленням нашим підсвідомим нещодавніх подій, емоцій та хвилювань.

Факти ICTV розкажуть тобі, як відрізнити віщі сни та коли саме вони до нас приходять.

Як дізнатись, що сняться віщі сни

Інколи відрізнити звичайні сни від віщих буває дуже складно. Проте переважно особливі сновидіння є дуже яскравими, кольоровими та чіткими. Вони мають закінчену історію, навіть якщо вона коротка.

Окрім того, не завжди віщі сни бувають реалістичними. Інколи пророкування може приходити до нас через символи. Тому людство і вигадало сонник, де розтлумачуються наші нічні видіння.

В який час доби сняться сни теж має значення. Переважно вони приходять під ранок. Денний та вечірній сон зазвичай порожні. Адже тоді людина може не входити у глибоку фазу. До того ж, збутись віщий сон може навіть через кілька років.

У які дні тижня сняться віщі сни

Найчастіше віщі сни сняться у ніч з четверга на п’ятницю і збуваються у термін до кількох років. Можуть також такі видіння прийти до вас з суботи на неділю. Збуваються вони до кількох годин.

Є імовірність, що віщий сон здійсниться, якщо приснився з неділі на понеділок або вівторка на середу. Їхній термін до кількох днів, можливо тижнів.

У які числа сняться віщі сни

Найчастіше віщі сни, незалежно від днів тижня, сняться у період з Різдва до Водохреща – з 7 до 19 січня. У ці дні у сновидіння до людей можуть приходити покійні та пророкувати долю.

Окрім того, віщі сни можуть приснитись у будь-яке церковне свято, але виповнитися вони обов’язково мають до обіду.

Також можна очікувати на віщий сон третього числа кожного місяця.

Проте хоч би там як, варто пам’ятати, що ми творці своєї долі. І навіть якщо сниться поганий віщий сон, то все залежить тільки від вас – чи зможете ви його відвернути чи ні.