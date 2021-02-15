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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Привітання зі Стрітенням Господнім у листівках

Щороку в лютому християни відзначають важливе свято – Стрітення Господнє. Саме цього дня виповнилося 40 днів з дня народження Ісуса Христа.

Стрітення Господнє

Стрітення Господнє християни відзначають 15 лютого. Воно належить до числа 12-ти найважливіших свят у православному церковному календарі після Великодня.

Богородиця принесла Ісуса до Єрусалимського храму, щоб присвятити Богові. Віруючі йдуть до церкви на святкове богослужіння, щоб помолитися за Ісуса.

Також цей день вважається переломним через те, що зима зустрічається з весною.

Ми зібрали для вас листівки на Стрітення Господнє, що б ви могли привітати близьких з цим давнім святом.

Листівки на Стрітення Господнє

Листівки на Стрітення Господнє

Картинки на Стрітення Господнє

Картинки на Стрітення Господнє

Листівки зі святом Стрітення Господнє

Листівки зі святом Стрітення Господнє

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Листівки на Стрітення Господнє

Листівки на Стрітення Господнє

Листівки зі святом Стрітення Господнє

Листівки зі святом Стрітення Господнє

Про заборони і прикмети на Стрітення Господнє 2021, читайте на Фактах ICTV.

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