Погода на тиждень в Україні з 15 лютого 2021 до 19 лютого 2021

Синоптики прогнозують цього тижня в Україні холодну погоду та сніг, проте попри морози у багатьох областях буде ясно.

У понеділок, 15 лютого, очікується температура до -8 та слабкий сніг на заході України.

На півдні вдень ясна погода з температурою до -7, на сході до -8, в центрі -9, на півночі до -8, на заході до -14. У Києві вдень буде вітряно, температура від -6 до -8.

У вівторок, 16 лютого, на всій території країни буде сонячно. Проте температура впаде до -15.

На півдні до -6, на сході до -11, в центрі до -11, на півночі до -15, на заході до -10. У Києві цього дня буде ясно, температура – від -9 до -11.

У середу, 17 лютого, на заході України буде сніг, проте в інших областях залишатиметься сонячна погода.

На півдні до -5, на сході до -4, в центрі до -7, на півночі до -11, на заході до -5. У Києві буде хмарно, температура – від -5 до -7.

У четвер, 18 лютого, на заході України буде сонячно, проте в інших областях очікується сніг.

На півдні до -5, на сході до -6, в центрі до -8, на півночі до -10, на заході до -8. У Києві буде ясно, температура – від -6 до -8.

У п’ятницю, 19 лютого, на всій території України буде сонячно й морозно.

На півдні до -5, на сході до -4, в центрі до -11, на півночі до -13, на заході до -11. У Києві – ясна погода, температура – від -9 до -11.

Факти ICTV повідомляли, коли закінчиться негода в Україні. В Укргідрометцентрі прогнозують, що до кінця цього тижня в Україні буде мороз, сніг та сонячна погода.