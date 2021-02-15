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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Морози досі не залишать Україну: погода на 15 лютого (КАРТА)

В Україні на 15 лютого синоптики прогнозують досить мінливу погоду.

pogoda

У західних регіонах очікується сніг. Температура повітря -7°…-5°.

На Півночі країни хмарна з проясненнями погода, місцями сніг. Стовпчики термометрів покажуть -8°…-6° вдень і -18°…-10° вночі.

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У центральних і східних областях хмарна з проясненнями погода. Вдень -8°…-6°, вночі -17°…-9°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до хмарної з проясненнями погоди. Температура вдень -3°…-1°, вночі -8°…-6°.

Погода на 15 лютого 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди на лютий

У лютому 2021 року синоптики прогнозують помірні морози. Останній місяць зими буде сніжним, часом можливий сніг із дощем.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.

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