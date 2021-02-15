Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня.
Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця. Їх називають перехідними, оскільки щороку вони випадають на різні числа. Ми їх позначили зірочкою*, щоб відрізняти від інших.
Є також дев’ять дванадесятих неперехідних свят, тобто зі стабільною датою, і сім великих свят, присвячених подіям із життя Ісуса Христа, Богородиці та інших святих.
Дванадесяті перехідні свята у 2021
- 25 квітня* – Вхід Господній в Єрусалим
- 10 червня* – Вознесіння Господнє
- 20 червня* – День Святої Трійці (П’ятидесятниця)
Дванадесяті неперехідні свята у 2021
- 7 січня – Різдво Христове
- 19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення)
- 15 лютого – Стрітення Господнє
- 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці
- 19 серпня – Преображення Господнє
- 28 серпня – Успіння Богородиці
- 21 вересня – Різдво Богородиці
- 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього
- 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці
Великі свята у 2021
- 14 січня – Обрізання Господнє
- 7 липня – Різдво Іоанна Предтечі
- 12 липня – Святих апостолів Петра і Павла
- 11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі
- 14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці
У церковному календарі віряни також знайдуть іншу важливу інформацію: коли Масляна, багатоденні й одноденні пости, а також – у які дні потрібно поминати померлих родичів.
Багатоденні пости у 2021
- До 6 січня триває Різдвяний піст, який розпочався 28 листопада 2020
- Великий піст – з 15 березня до 1 травня
- Петрів піст – з 28 червня до 11 липня
- Успенський піст – з 14 до 27 серпня
- Різдвяний піст 2021-2022 – з 28 листопада 2021 до 6 січня 2022
Одноденні пости у 2021
- 18 січня – Водохресний святвечір (навечір’я Богоявлення)
- 11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі
- 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього
- Середи і п’ятниці, за винятком суцільних седмиць і Святок
Суцільні седмиці – тижні у 2021, коли немає посту
- Святки: з 7 до 17 січня
- Тиждень Митаря і Фарисея: з 22 до 28 лютого
- Масляна (Сирний тиждень): з 8 до 14 березня
- Великодній (Світлий тиждень): з 3 до 9 травня
- Троїцький тиждень: з 21 до 27 червня
Дні особливого поминання покійних у 2021
- 6 березня – Вселенська поминальна субота (м’ясопусна)
- 27 березня – Субота другої седмиці Великого посту
- 3 квітня – Субота третьої седмиці Великого посту
- 10 квітня – Субота четвертої седмиці Великого посту
- 11 травня – Гробки (Проводи)
- 9 травня – Поминання загиблих воїнів
- 19 червня – Троїцька поминальна субота
- 6 листопада – Димитрівська поминальна субота
Календар церковних свят 2021 в Україні на кожен місяць дивіться нижче.
Січень 2021
- 6 січня, середа – Святвечір, останній день Різдвяного посту
- 7 січня, четвер – Різдво Христове
- 7-17 січня – Святки (немає пісних днів)
- 14 січня, четвер – Обрізання Господнє (святого Василя Великого)
- 18 січня, понеділок – Навечір’я Богоявлення, Водохресний святвечір (строгий піст)
- 19 січня, вівторок – Богоявлення або Хрещення Господнє
- 20 січня, середа – одноденний піст
- 22 січня, п’ятниця – одноденний піст
- 25 січня, понеділок – День великомучениці Тетяни або Тетянин день
- 27 січня, середа – одноденний піст
- 29 січня, п’ятниця – одноденний піст
Лютий 2021
- 3 лютого, середа – одноденний піст
- 5 лютого, п’ятниця – одноденний піст
- 10 лютого, середа – одноденний піст
- 12 лютого, п’ятниця – одноденний піст
- 15 лютого, понеділок – Стрітення Господнє
- 17 лютого, середа – одноденний піст
- 19 лютого, п’ятниця – одноденний піст
- 22-28 лютого – тиждень Митаря і Фарисея (немає пісних днів)
Березень 2021
- 3 березня, середа – одноденний піст
- 5 березня, п’ятниця – одноденний піст
- 6 березня – Вселенська поминальна субота (м’ясопусна)
- 8 березня, понеділок – початок Масляної (Сирний тиждень)
- 9 березня, неділя – перше і друге Знайдення голови Іоанна Предтечі
- 14 березня – Прощена неділя
- 15 березня, понеділок – початок Великого посту (утримання від їжі)
- 22 березня, понеділок – Сорок святих або День всіх святих
- 27 березня – Субота другої седмиці Великого посту
- 30 березня, вівторок – День святого Олексія або Теплого Олекси
Квітень 2021
- 3 квітня – Субота третьої седмиці Великого посту
- 7 квітня, середа – Благовіщення Пресвятої Богородиці
- 10 квітня – Субота четвертої седмиці Великого посту
- 24 квітня – Лазарева субота
- 25 квітня*, неділя – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)
Травень 2021
- 1 травня, субота – останній день Великого посту
- 2 травня*, неділя – Великдень або Світле Христове Воскресіння
- 3-9 травня – Великодній тиждень (немає пісних днів)
- 6 травня, четвер – Великомученика Георгія Побідоносця
- 9 травня, неділя – Поминання покійних воїнів
- 11 травня, вівторок – Радуниця
- 12 травня, середа – одноденний піст
- 14 травня, п’ятниця – одноденний піст
- 19 травня, середа – одноденний піст
- 21 травня, п’ятниця – одноденний піст
- 22 травня, субота – День Миколи Чудотворця
- 24 травня, понеділок – Рівноапостольних Кирила і Мефодія
- 26 травня, середа – одноденний піст
- 28 травня, п’ятниця – одноденний піст
Червень 2021
- 2 червня, середа – одноденний піст
- 4 червня, п’ятниця – одноденний піст
- 9 червня, середа – одноденний піст
- 10 червня*, четвер – Вознесіння Господнє
- 11 червня, п’ятниця – одноденний піст
- 16 червня, середа – одноденний піст
- 18 червня, п’ятниця – одноденний піст
- 19 червня – Троїцька поминальна субота
- 20 червня*, неділя – День Святої Трійці (П’ятидесятниця), третє Обретіння глави Іоанна Предтечі
- 21-27 червня – Троїцький тиждень (немає пісних днів)
- 28 червня, понеділок – початок багатоденного Петрівського посту
Липень 2021
- 7 липня, середа – Різдво Іоанна Предтечі, Іванів день
- 8 липня, четвер – День Петра і Февронії
- 11 липня, неділя – закінчення багатоденного Петрівського посту
- 12 липня, понеділок – День святих апостолів Петра і Павла
- 14 липня, середа – одноденний піст
- 16 липня, п’ятниця – одноденний піст
- 21 липня, середа – одноденний піст
- 23 липня, п’ятниця – одноденний піст
- 28 липня, середа – День хрещення Київської Русі-України
- 30 липня, п’ятниця – одноденний піст
Серпень 2021
- 2 серпня, понеділок – Ільїн день
- 4 серпня, середа – одноденний піст
- 6 серпня, п’ятниця – одноденний піст
- 9 серпня, понеділок – День пам’яті великомученика і цілителя Пантелеймона
- 11 серпня, середа – одноденний піст
- 13 серпня, п’ятниця – одноденний піст
- 14 серпня, субота – Медовий Спас або Маковія
- 14-27 серпня – багатоденний Успенський піст
- 19 серпня, четвер – Преображення Господнє або Яблучний Спас
- 28 серпня, субота – Успіння Пресвятої Богородиці
- 29 серпня, неділя – Горіховий Спас
Вересень 2021
- 1 вересня, середа – одноденний піст
- 3 вересня, п’ятниця – одноденний піст
- 8 вересня, середа – одноденний піст
- 10 вересня, п’ятниця – одноденний піст
- 11 вересня, субота – Усікновення глави Іоанна Предтечі (суворий піст)
- 15 вересня, середа – одноденний піст
- 17 вересня, п’ятниця – одноденний піст
- 19 вересня, неділя – Михайлове чудо
- 21 вересня, вівторок – Різдво Пресвятої Богородиці
- 22 вересня, середа – одноденний піст
- 24 вересня, п’ятниця – одноденний піст
- 27 вересня, понеділок – Воздвиження Хреста Господнього (суворий піст)
- 29 вересня, середа – одноденний піст
- 30 вересня, четвер – День пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії
Жовтень 2021
- 1 жовтня, п’ятниця – одноденний піст
- 6 жовтня, середа – одноденний піст
- 8 жовтня, п’ятниця – День пам’яті преподобного Сергія (одноденний піст)
- 13 жовтня, середа – одноденний піст
- 14 жовтня, четвер – Покрова Пресвятої Богородиці
- 15 жовтня, п’ятниця – одноденний піст
- 20 жовтня, середа – одноденний піст
- 22 жовтня, п’ятниця – одноденний піст
- 27 жовтня, середа – одноденний піст
- 29 жовтня, п’ятниця – одноденний піст
Листопад 2021
- 3 листопада, середа – одноденний піст
- 4 листопада, четвер – Казанської ікони Божої матері
- 5 листопада, п’ятниця – одноденний піст
- 6 листопада – Димитрівська поминальна субота
- 8 листопада, понеділок – великомученика Димитрія Солунського
- 10 листопада, середа – Параскеви-П’ятниці або День пам’яті мучениці Параскеви, нареченої П’ятницею (одноденний піст)
- 12 листопада, п’ятниця – одноденний піст
- 17 листопада, середа – одноденний піст
- 19 листопада, п’ятниця – одноденний піст
- 21 листопада, неділя – День святого Михайла
- 24 листопада, середа – одноденний піст
- 26 листопада, п’ятниця – одноденний піст
- 28 листопада, неділя – початок багатоденного Різдвяного посту
Грудень 2021
- 4 грудня, субота – Введення в храм Пресвятої Богородиці
- 7 грудня, вівторок – День пам’яті великомучениці Катерини
- 13 грудня, понеділок – День святого Андрія Первозванного
- 17 грудня, п’ятниця – День великомучениці Варвари
- 18 грудня, субота – День преподобного Сави
- 19 грудня, неділя – День святого Миколая
- 22 грудня, середа – День святої Анни.