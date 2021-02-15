Стрітення Господнє християни відзначають 15 лютого. У цей день віряни йдуть до церкви на святкове богослужіння, щоб помолитися за Ісуса.

У народі він вважається переломним через те, що зима зустрічається з весною. Здавна наші предки за погодою 15 лютого визначали, яким буде урожай, коли прийде весна, яким буде цілий рік.

Народні прикмети на Стрітення Господнє зібрали Факти ICTV:

Якщо на Стрітення почнеться відлига, чекай пізньої весни.

Сильний вітер у цей день – поганий знак для врожаю.

Ясна і тиха погода віщує вкрай вдалий рік.

Якщо ніч перед святом була ясна, то цьогоріч буде великий урожай фруктів.

Якщо на Стрітення холодно, то вже скоро весна.

Якщо на Стрітення сонце визирає з-поза хмар, то весна не забариться, а якщо цього дня не видно сонця, то 24 лютого вдарять морози.

Якщо буде сильний снігопад, то разом з весною прийдуть і дощі.

Стрітення тепле й сонячне – весна тепла.

Якщо у цей день хуртовина дорогу перемете – весна буде пізня й холодна.

Якщо на деревах іній – буде гарний урожай гречки і картоплі.

Читайте Молитви на Стрітення Господнє 2021

Здавна вважалося, що на Стрітення однією з головних заборон є важка фізична робота. У цей день її можна виконувати тільки, якщо вона спрямована на благо інших людей.

Також заборонені будь-які гадання, ритуали, замовляння і передбачення майбутнього.

Більше про те, що заборонено робити на Стрітення 2021, можна прочитати у нашому матеріалі.