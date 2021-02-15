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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Прикмети на Стрітення Господнє 2021

Стрітення Господнє християни відзначають 15 лютого. У цей день віряни йдуть до церкви на святкове богослужіння, щоб помолитися за Ісуса.

стрітення прикмети

У народі він вважається переломним через те, що зима зустрічається з весною. Здавна наші предки за погодою 15 лютого визначали, яким буде урожай, коли прийде весна, яким буде цілий рік.

Народні прикмети на Стрітення Господнє зібрали Факти ICTV:

  • Якщо на Стрітення почнеться відлига, чекай пізньої весни.
  • Сильний вітер у цей день – поганий знак для врожаю.
  • Ясна і тиха погода віщує вкрай вдалий рік.
  • Якщо ніч перед святом була ясна, то цьогоріч буде великий урожай фруктів.
  • Якщо на Стрітення холодно, то вже скоро весна.
  • Якщо на Стрітення сонце визирає з-поза хмар, то весна не забариться, а якщо цього дня не видно сонця, то 24 лютого вдарять морози.
  • Якщо буде сильний снігопад, то разом з весною прийдуть і дощі.
  • Стрітення тепле й сонячне – весна тепла.
  • Якщо у цей день хуртовина дорогу перемете – весна буде пізня й холодна.
  • Якщо на деревах іній – буде гарний урожай гречки і картоплі.
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Молитви на Стрітення Господнє 2021

Здавна вважалося, що на Стрітення однією з головних заборон є важка фізична робота. У цей день її можна виконувати тільки, якщо вона спрямована на благо інших людей.

Також заборонені будь-які гадання, ритуали, замовляння і передбачення майбутнього.

Більше про те, що заборонено робити на Стрітення 2021, можна прочитати у нашому матеріалі.

Фото: Dreamstime

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