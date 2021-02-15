Що заборонено робити на Стрітення Господнє 2021

Однією з головних заборон на Стрітення Господнє є важка фізична робота. У цей день її можна виконувати тільки в тому випадку, якщо вона спрямована на благо інших людей.

Будь-які гадання, ритуали, замовляння і передбачення майбутнього заборонені на Стрітення Господнє.

Хоча сперечатися і сваритися з близькими не рекомендується завжди, в це свято подібне може закінчитися особливо великим розчаруванням і серйозними проблемами.

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Багато хто вважає, що в цей день заборонено митися, хоча насправді раніше ця заборона стосувалася лише лазень, оскільки перед тим, як відвідати їх, доводилося виконати чимало важкої роботи. Сьогодні заборона на відвідування лазні теж доречна.

Не можна класти в свято гроші на кухонний стіл, оскільки існує повір’я, що через це удача може покинути будинок.

Від таких шкідливих звичок як куріння та алкоголь потрібно відмовитися на час Стрітення Господнього.

Також вважається, що той, хто відправиться в це свято в далеку дорогу може накликати на себе біду і довго не повертатися додому.

Календар церковних свят на 2021

У календарі церковних свят на 2021 рік налічується 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця. Їх називають перехідними, оскільки щороку вони випадають на різні числа.

Є також дев’ять дванадесятих неперехідних свят, тобто зі стабільною датою, і сім великих свят, присвячених подіям із життя Ісуса Христа, Богородиці та інших святих.