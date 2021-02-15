В Антарктиді поблизу станції ім. Вернадського почав цвісти сніг.

Зараз на льодовому материку закінчується літній сезон. І в цю пору вчені помітили, що поблизу української станції ім. Вернадського сніг змінив колір – замість білого став зеленим та малиновим.

У Національному антарктичному науковому центрі пояснили, що сніг змінює забарвлення через розвиток у ньому мікроскопічних водоростей.

Мікро-водорості розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом всієї зими. Коли погодні умови стають сприятливими, спори починають проростати.

В результаті сніг зеленіє через пігмент хлорофіл, а червоніє – через каротиновий шар, який містять клітини деяких видів мікро-водоростей.

У НАНЦ також розповіли, що цвітіння снігу впливає на клімат. Адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане.

– Як наслідок у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення пришвидшується, – зазначають науковці.

Окрім цього директор НАНЦ Євген Дикий розповів, що минулого року вчені британського Університету Кембриджу запропонували українським вченим разом досліджувати, яка площа Антарктиди влітку вкривається кольоровим снігом.

Дослідження за допомогою супутникових знімків вчені планують почати найближчим часом.

Результати дозволять по-новому оцінити масштаб танення антарктичних снігів в результаті глобального потепління.



















В Антарктиді “зацвів” сніг – став зеленим і малиновим / 5 фотографий

Темпи танення льодовиків зросли на 65%

Науковці з Великої Британії встановили, що темпи танення льодовиків на Землі зросли з 0,8 трлн тонн до 1,3 трлн тонн на рік за останні 30 років.

Результати дослідження засвідчили, що планета втратила 28 трлн тонн льоду з 1994-го до 2017 року. Тобто темпи зникнення льоду за 23 останні роки зросли на 65%.

Як планеті загрожує танення льодовиків – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр