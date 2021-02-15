16 лютого – 47 день року. Які свята відзначають цього дня, читайте на Фактах ICTV.
16 лютого – яке сьогодні свято
Цього дня відзначають День інновацій. Вважається, що з цього дня природа починає готуватися до весни.
Сьогодні також вшановують святого Симеона і святу пророчицю Анну. Їм молилися про новонароджених.
Іменини 16 лютого
День ангела сьогодні святкують Ганна, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман.
Прикмети на 16 лютого
- Багато снігу цього дня – літо буде дощовим.
- Горобці голосно цвірінькають – весна настане дуже скоро.
- Чим швидше цього дня приступити до справ, тим швидше прийде весна.
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Календар свят на лютий 2021
Що не можна робити 16 лютого
- Не можна брати у борг гроші.
- Не можна носити чорні речі.
- Не можна піднімати речі з підлоги.
Календар свят на 2021 рік
Крім державний свят, протягом року українці відзначають низку церковних дат.
Серед них – Благовіщення, Великдень, Трійця, а також іменини святих.
Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.