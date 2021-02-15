16 лютого – 47 день року. Які свята відзначають цього дня, читайте на Фактах ICTV.

16 лютого – яке сьогодні свято

Цього дня відзначають День інновацій. Вважається, що з цього дня природа починає готуватися до весни.

Сьогодні також вшановують святого Симеона і святу пророчицю Анну. Їм молилися про новонароджених.

Іменини 16 лютого

День ангела сьогодні святкують Ганна, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман.

Прикмети на 16 лютого

Багато снігу цього дня – літо буде дощовим.

Горобці голосно цвірінькають – весна настане дуже скоро.

Чим швидше цього дня приступити до справ, тим швидше прийде весна.

Читайте Календар свят на лютий 2021

Що не можна робити 16 лютого

Не можна брати у борг гроші.

Не можна носити чорні речі.

Не можна піднімати речі з підлоги.

Календар свят на 2021 рік

Крім державний свят, протягом року українці відзначають низку церковних дат.

Серед них – Благовіщення, Великдень, Трійця, а також іменини святих.

Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.