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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День інновацій: яке свято 16 лютого

16 лютого – 47 день року. Які свята відзначають цього дня, читайте на Фактах ICTV.

День інновацій: яке свято 16 лютого

16 лютого – яке сьогодні свято

Цього дня відзначають День інновацій. Вважається, що з цього дня природа починає готуватися до весни.

Сьогодні також вшановують святого Симеона і святу пророчицю Анну. Їм молилися про новонароджених.

Іменини 16 лютого

День ангела сьогодні святкують Ганна, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман.

Прикмети на 16 лютого

  • Багато снігу цього дня – літо буде дощовим.
  • Горобці голосно цвірінькають – весна настане дуже скоро.
  • Чим швидше цього дня приступити до справ, тим швидше прийде весна.
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Календар свят на лютий 2021

Що не можна робити 16 лютого

  • Не можна брати у борг гроші.
  • Не можна носити чорні речі.
  • Не можна піднімати речі з підлоги.

Календар свят на 2021 рік

Крім державний свят, протягом року українці відзначають низку церковних дат.

Серед них – Благовіщення, Великдень, Трійця, а також іменини святих.

Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.

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