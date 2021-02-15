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Факти / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Привітання з днем ангела Світлани 2021: листівки та СМС

День ангела Світлани святкують кілька разів на рік – 26 лютого, 2 квітня та 16 листопада. Ім’я Світлана має слов’янське походження та означає світла.

з днем ангела світлани

За характером дівчата з таким ім’ям доволі суперечливі, вони можуть бути добрими, а через хвилину проявляти агресію. Світлани за натурою дуже щирі та прямолінійні, вони легко знаходять спільну мову з людьми, особливо з чоловіками.

Привітайте дорогих вам жінок з днем ангела Світлани та надішліть їм оригінальні привітання в СМС та листівках від Фактів ICTV.

Привітання з днем ангела Світлани у картинках

День ангела Світлани: привітання та листівки

День ангела Світлани: привітання та листівки

День ангела Світлани: привітання та листівки

День ангела Світлани: привітання та листівки

День ангела Світлани: привітання та листівки

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СМС-привітання з днем ангела Світлани

***

Світланко! З днем ангела вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!

***

У день Ангела Світлані бажаю любові,
А головне — яскравих перемог,
Натхнення я бажаю і здоров’я,
І хай Світланку оберігає Бог!

***

Вітаю Світлану з іменинами,
Щоб успіх носила додому торбинами!

***

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Світланко, вітає!

Календар церковних свят на лютий 2021

Останній місяць зими має чимало важливих церковних дат. У лютому святкують Стрітення Господнє, мученика Никифора, рівноапостольного Кирила тощо.

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Фото: Dreamstime

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