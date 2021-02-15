День ангела Світлани святкують кілька разів на рік – 26 лютого, 2 квітня та 16 листопада. Ім’я Світлана має слов’янське походження та означає світла.
За характером дівчата з таким ім’ям доволі суперечливі, вони можуть бути добрими, а через хвилину проявляти агресію. Світлани за натурою дуже щирі та прямолінійні, вони легко знаходять спільну мову з людьми, особливо з чоловіками.
Привітайте дорогих вам жінок з днем ангела Світлани та надішліть їм оригінальні привітання в СМС та листівках від Фактів ICTV.
Привітання з днем ангела Світлани у картинках
СМС-привітання з днем ангела Світлани
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Світланко! З днем ангела вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
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У день Ангела Світлані бажаю любові,
А головне — яскравих перемог,
Натхнення я бажаю і здоров’я,
І хай Світланку оберігає Бог!
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Вітаю Світлану з іменинами,
Щоб успіх носила додому торбинами!
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Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Світланко, вітає!
Календар церковних свят на лютий 2021
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