День ангела Анни святкують кілька разів на рік, зокрема 16 лютого. У перекладі з давньогрецької ім’я Анна означає благодать.
Дівчата з таким іменем характеризуються сором’язливістю, працьовитістю та особливою щирістю. Анни дуже довірливі та допитливі, завжди люблять дізнаватися нове та бути незалежними.
Привітайте дорогих вам дівчат і жінок з Днем ангела Анни. Факти ICTV підготували привітання в СМС і картинках.
День ангела Анни – молитва
У цей день жінкам варто звернутися до Святої Анни та попросити у неї допомоги.
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Із серцем, повним найщирішої пошани, припадаю перед Тобою, блаженна свята Анно! Ти – це упривілейоване й особливо улюблене сотворіння, яке своїми надзвичайними чеснотами й святістю заслужило собі в Бога на найвищу ласку: дати життя скарбниці всіх ласк, тій блаженній між жінками, Матері Воплоченого Слова, Пресвятій Діві Марії. Прошу Тебе, наймилостивіша Свята, зволи прийняти мене до числа Твоїх праведних слуг.
СМС-привітання з Днем ангела Анни
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Анютко, пташко, від душі,
Привітання шлю тобі!
Щоб мрії збулися усі,
А очі сяяли твої,
Хай янгол щастя принесе,
Та зло від тебе відверне!
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Ганнусю хочу привітати,
Здоров’я, щастя побажати,
Щоб мрії здійснились твої,
А ще безхмарних, теплих днів!
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Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна — покровителька з небес —
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
Привітання у картинках з Днем ангела Анни
Календар церковних свят на лютий
Останній місяць зими має чимало важливих церковних дат. Одне з найважливіших свят Стрітення Господнє відзначають 15 лютого.
Дивіться детальний календар церковних свят на лютий 2021, щоб не забути привітати рідних і друзів.