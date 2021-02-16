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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

SpaceX запустила ракету-носій з 60 супутниками Starlink

Компанія SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 мікроспутниками Starlink. Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів масою до 500 кг.

SpaceX

Старт відбувся з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) о 05.59 16 лютого за київським часом. Попередній запуск ракети компанії з аналогічним вантажем відбувся 4 лютого.

Перший щабель носія раніше було використано для п’яти запусків, однак цього разу співробітники SpaceX не змогли повернути елемент Falcon 9 на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані.

SpaceX планувала відправлення на орбіту мікросупутників Starlink в неділю, проте через несприятливу погоду вирішила перенести запуск на добу.

Послуги супутникового інтернету Starlink від SpaceX відкрились до передзамовлення лише у трьох країнах – Великій Британії, США та Канаді.

Користувачі Starlink можуть оформити передзамовлення на сайті компанії за $99. Нині послуга доступна тільки в трьох країнах, однак SpaceX планує розширити покриття вже до кінця 2021 року.

Фото: Depositphotos

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