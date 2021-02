SpaceX запустила ракету-носій з 60 супутниками Starlink

Компанія SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 мікроспутниками Starlink. Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів масою до 500 кг.

Старт відбувся з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) о 05.59 16 лютого за київським часом. Попередній запуск ракети компанії з аналогічним вантажем відбувся 4 лютого.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/apZ7oTOvNk — SpaceX (@SpaceX) February 16, 2021

Перший щабель носія раніше було використано для п’яти запусків, однак цього разу співробітники SpaceX не змогли повернути елемент Falcon 9 на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані.

SpaceX планувала відправлення на орбіту мікросупутників Starlink в неділю, проте через несприятливу погоду вирішила перенести запуск на добу.

Послуги супутникового інтернету Starlink від SpaceX відкрились до передзамовлення лише у трьох країнах – Великій Британії, США та Канаді.

Користувачі Starlink можуть оформити передзамовлення на сайті компанії за $99. Нині послуга доступна тільки в трьох країнах, однак SpaceX планує розширити покриття вже до кінця 2021 року.