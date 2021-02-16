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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

У США створили пластир, який вимірює тиск і серцебиття

Інженери з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго створили шкіряний пластир, який може вимірювати артеріальний тиск та серцевий ритм.

У США створили пластир, який вимірює тиск і серцебиття

Це перший у світі еластичний винахід, який водночас може вимірювати рівень глюкози, молочної кислоти, алкоголю чи кофеїну.

Окрім цього, пристрій може одночасно контролювати серцево-судинні сигнали та багато біохімічних рівнів в організмі людини.

Винахідники стверджують, що за допомогою цього еластичного та м’якого пластиру можна легко стежити за станом свого здоров’я.

Вчений Лу Їн запевнив, що цей тип пристрою був би дуже корисний людям з супутніми захворюваннями для регулярного контролю за власним здоров’ям.

Він також додав, що пристрій може бути чудовим інструментом для віддаленого спостереження за пацієнтами, особливо під час пандемії Covid-19, коли люди мінімізують особисті візити до лікарів.

  • У США створили пластир, який вимірює тиск і серцебиття
  • У США створили пластир, який вимірює тиск і серцебиття
  • У США створили пластир, який вимірює тиск і серцебиття
  • У США створили пластир, який вимірює тиск і серцебиття
  • У США створили пластир, який вимірює тиск і серцебиття
  • У США створили пластир, який вимірює тиск і серцебиття
У США створили пластир, який вимірює тиск і серцебиття / 3 фотографии

Працює пристрій завдяки відповідним сенсорам, які об’єднані на одному пластирові. Кожен сенсор надає окреме зображення фізичної або хімічної зміни в організмі.

Інженери кажуть, що цей пристрій не викликає дискомфорту та не перешкоджає у повсякденні.

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Окрім цього, компанія Google виготовлятиме смартфони з вбудованою функцією виміру серцевого ритму та частоти дихання. Це стане можливим завдяки штучному інтелекту.

Щоб скористатися можливістю виміру частоти серцебиття, необхідно буде прикласти палець до камери смартфона. А дихання обчислюватиметься за допомогою відео.

Джерело: Phys.org

Фото: Phys.org

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