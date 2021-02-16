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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

В Індії чоловік заклався на 5 кг мигдалю і пробіг 700 км

Індієць Мону Дагар пробіг 714 км за рекордних 5 годин. Він це зробив, щоб підтримати протест фермерів у Індії проти земельної реформи.

В Індії чоловік заклався на 5 кг мигдалю і пробіг 700 км

25-річний хлопець уклав парі, що пробіжить зі свого села Сіхера до державного кордону Індії Газіпура. За даними Googlе Maps відстань становить понад 700 км.

Винагородою за біг стали 5 100 рупій (1 960 грн) та 5 кг мигдалю.

Хлопець вирушив зі свого села об 11.00 та встиг дійти до кордону о 16.00. Проте такий вражаючий безперервний біг значно погіршив стан його здоров’я і максимально виснажив індійця.
Тому одразу після прибуття до Газіпура його госпіталізували.

Індієць дуже радий такому досягненню. Найближчим часом він зустрінеться з лідером фермерів Ракешем Тікайтом, щоб забрати свою винагороду.

Також Мону підтримував його найкращий друг Акаш. Він і супроводжував бігуна протягом тривалого часу.

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У Індії відбулися зіткнення фермерів та поліції

У столиці Індії проходять протести фермерів проти нових законів щодо вільного ринку торгівлі, які називають чорними та смертним вироком.

На День республіки Індії, 26 січня, фермери, озброївшись кийками, вступили у сутички із поліцією, яка застосували проти них сльозогінний газ. Також протестувальники на тракторах таранили поліцейські автобуси.

Більше про протести фермерів у Індії читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Times Now News

Фото: Unsplash

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