Які свята відзначають 17 лютого і кого потрібно привітати з днем ангела – читайте в матеріалі.

17 лютого – яке сьогодні свято

За церковним календарем 17 лютого віряни вшановують пам’ять Миколи Студенного. Назвали його так через те, що зазвичай у цей день були сильні морози.

А ще вважалося, що цей святий мав дар зцілення, тому йому моляться для позбавлення від хвороб.

Також в усьому світі святкується День спонтанного прояву доброти.

Іменини 17 лютого

17 лютого іменини відзначають: Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Борис, Катерина, Кирило.

Читайте Церковний календар на лютий 2021

Прикмети на 17 лютого

Гілки ялини згинаються вниз – до снігопаду. Якщо гілки дивляться вгору – день буде ясним.

Ліс вдалині здається чорним – до тепла.

Знахарі і чаклуни в цей день заговорювали вітер, робили таким способом привороти, одвороти, а також лікували хвороби шлунка і підшлункової залози.

Якщо в цей день вам приснився птах – чекайте хороших новин.

Якщо наснилася свиня – до важких життєвих випробувань.

Що не можна робити 17 лютого

Не можна в цей день збиратися в далеку дорогу – шляху не буде. Але коли вже виникла нагальна причина, слід помолитися небесному покровителю цієї дати.

17 лютого не рекомендується стригтися, обрізати нігті і митися – до лиха.

Хоча додаткових вихідних у лютому в українців не буде, все ж є декілька дат, з якими варто привітати один одного. У нашому календарі свят на лютий 2021 можна більше дізнатися про них.