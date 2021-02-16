Які свята відзначають 17 лютого і кого потрібно привітати з днем ангела – читайте в матеріалі.
17 лютого – яке сьогодні свято
За церковним календарем 17 лютого віряни вшановують пам’ять Миколи Студенного. Назвали його так через те, що зазвичай у цей день були сильні морози.
А ще вважалося, що цей святий мав дар зцілення, тому йому моляться для позбавлення від хвороб.
Також в усьому світі святкується День спонтанного прояву доброти.
Іменини 17 лютого
17 лютого іменини відзначають: Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Борис, Катерина, Кирило.
Прикмети на 17 лютого
- Гілки ялини згинаються вниз – до снігопаду. Якщо гілки дивляться вгору – день буде ясним.
- Ліс вдалині здається чорним – до тепла.
- Знахарі і чаклуни в цей день заговорювали вітер, робили таким способом привороти, одвороти, а також лікували хвороби шлунка і підшлункової залози.
- Якщо в цей день вам приснився птах – чекайте хороших новин.
- Якщо наснилася свиня – до важких життєвих випробувань.
Що не можна робити 17 лютого
- Не можна в цей день збиратися в далеку дорогу – шляху не буде. Але коли вже виникла нагальна причина, слід помолитися небесному покровителю цієї дати.
- 17 лютого не рекомендується стригтися, обрізати нігті і митися – до лиха.
Хоча додаткових вихідних у лютому в українців не буде, все ж є декілька дат, з якими варто привітати один одного. У нашому календарі свят на лютий 2021 можна більше дізнатися про них.