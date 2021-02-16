PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Яке свято 17 лютого

Які свята відзначають 17 лютого і кого потрібно привітати з днем ангела – читайте в матеріалі.

Яке свято 17 лютого

17 лютого – яке сьогодні свято

За церковним календарем 17 лютого віряни вшановують пам’ять Миколи Студенного. Назвали його так через те, що зазвичай у цей день були сильні морози.

А ще вважалося, що цей святий мав дар зцілення, тому йому моляться для позбавлення від хвороб.

Також в усьому світі святкується День спонтанного прояву доброти.

Іменини 17 лютого

17 лютого іменини відзначають: Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Борис, Катерина, Кирило.

Читайте
Церковний календар на лютий 2021

Прикмети на 17 лютого

  • Гілки ялини згинаються вниз – до снігопаду. Якщо гілки дивляться вгору – день буде ясним.
  • Ліс вдалині здається чорним – до тепла.
  • Знахарі і чаклуни в цей день заговорювали вітер, робили таким способом привороти, одвороти, а також лікували хвороби шлунка і підшлункової залози.
  • Якщо в цей день вам приснився птах – чекайте хороших новин.
  • Якщо наснилася свиня – до важких життєвих випробувань.

Що не можна робити 17 лютого

  • Не можна в цей день збиратися в далеку дорогу – шляху не буде. Але коли вже виникла нагальна причина, слід помолитися небесному покровителю цієї дати.
  • 17 лютого не рекомендується стригтися, обрізати нігті і митися – до лиха.

Хоча додаткових вихідних у лютому в українців не буде, все ж є декілька дат, з якими варто привітати один одного. У нашому календарі свят на лютий 2021 можна більше дізнатися про них.

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка