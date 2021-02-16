У Китаї заарештували організатора афери, під час якої фізіологічний розчин і мінеральну воду видавали за вакцину проти Covid-19.

Чоловік підробляв оригінальне упаковання вакцин від коронавірусу і вже встиг створити понад 58 тис. фальшивих доз. З серпня 2020 року його організація відправляла суміші за кордон, але невідомо, в які саме країни.

600 доз цієї так званої вакцини затримали в Гонконзі перед відправленням. Всього його організація заробила на цьому близько $2,78 млн. Читайте Вакцина Pfizer знижує захворюваність на Covid-19 на 94% - ізраїльські вчені

За аналогічні злочини було заарештовали 70 осіб. Всього було зафіксовали близько 20 випадків підробок. Попри більшість випадків, про які стало відомо наприкінці минулого року, нові подробиці опублікували тільки цього тижня.

До слова, 6 січня у ЗМІ з’явилася інформація, що до України контрабандою завезли з Ізраїлю вакцину Pfizer, якою роблять щеплення українські високопосадовці.

Проте СБУ перевірила інформацію та з’ясувала, що група осіб зберігала та відпускала отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від Covid-19 виробництва компанії Pfizer.

Розслідування встановить чи робили щеплення цими препаратами в медзакладах або поза ними, а також хто отримав так звану вакцину.

Джерело: ВВС