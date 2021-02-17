Clubhouse (Клабхаус): що це таке і навіщо потрібні інвайти

У світі стрімко набуває популярності нова і поки що закрита соціальна мережа Clubhouse. Що про неї відомо, навіщо потрібні інвайти, а також до чого тут Ілон Маск – спеціально для бумерів і не тільки, пояснюють Факти ICTV.
Що таке Clubhouse
Clubhouse (Клабхаус) – це соціальна мережа, побудована на голосовому спілкуванні. Застосунок запустили лише у 2020 році. Якщо компанію станом на грудень 2020 року оцінювали в $100 млн, то вже наприкінці січня 2021-го її вартість злетіла до $1 млрд.
У грудні 2020 року застосунок мав уже 600 тис. користувачів, а у лютому 2021-го кількість зареєстрованих користувачів зросла до 2 млн.
До слова, наразі розробники пропонують завантажити застосунок (користуватися ви ним просто все одно не зможете) тільки на базу IOS. Версію для Android обіцяють доопрацювати пізніше.
Чому Clubhouse залишається закритою соцмережею – пояснення від творців
У блозі Clubhouse від 10 липня 2020 року розробники програми докладно пояснили, чому їхня соціальна мережа досі залишається закритою для більшості користувачів.
Двоє співробітників лише хотіли створити застосунок, а бета-версію протестувати разом з друзями.
– Нашою метою було зібрати відгуки, непомітно виконати ітерацію та не піднімати зайвого галасу, доки ми не відчуємо, що продукт готовий, – йдеться у заяві розробників.
Однак зробити це тихо у них не вийшло, і звістка про новий і секретний застосунок одразу розлетілася світом.
– Ми створюємо Clubhouse для всіх і намагаємося зробити його доступним для всього світу якомога швидше. Він не призначений для ексклюзивності. Ми просто ще не готові випустити загальнодоступну версію. На це є дві причини, – зазначили творці.
По-перше, розробники бояться, що через різкий наплив користувачів застосунок не витримає і зламається. А по-друге, над його створенням працює маленька команда, яка просто не встигає його доопрацювати у дуже стислі строки.
Ще в липні 2020 року над його створенням працювало лише двоє співробітників.
– Ба більше, у нас четверо маленьких дітей, які стрибають на клавіатурі, доки ми друкуємо! – зазначають розробники.
Секрет популярності Clubhouse
Перша значна хвиля популярності Clubhouse почалася завдяки двом німецьким ведучим подкастів Філіпу Клекнеру та Філіпу Глеклеру. Вони запустили ланцюжок запрошень (про цю функцію прочитаєте нижче. – Ред.) через групу у Telegram, щоб поширити застосунок серед політиків і журналістів.
Ну і куди в ХХІ столітті без Ілона Маска? Саме він на початку лютого 2021 року викликав бурю інтересу до Clubhouse серед користувачів мережі.
Спершу він про застосунок заговорив на одному з інтерв’ю, а потім навіть написав у Twitter, що хотів би у Clubhouse поспілкуватися з кремлівським лідером Володимиром Путіним.
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський лідер не користується соцмережами, але пропозицію вважає цікавою.
– Загалом, це, безумовно, дуже цікава пропозиція. Але нам потрібно якось зрозуміти, що мається на увазі, що пропонується. Тому спочатку перевіримо все це, а потім будемо реагувати, – заявив Пєсков.
Однак чи вийде у нього це – залишається питанням. Так, один із головних російських пропагандистів Володимир Соловйов недовго протримався у соцмережі. На його акаунт масово скаржилися користувачі, тому Соловйов одразу отримав бан.
Ймовірна дочка Путіна в Clubhouse
Не так давно на Проекті вийшло розслідування, в якому йшлося, що ймовірною дочкою президента РФ Володимира Путіна є Луїза Розова. Свого часу Кремль заперечував цю інформацію.
Напередодні дівчина поспілкувалася з журналістом Андрієм Захаровим в Clubhouse. Цікаво, що вона категорично відмовилася відповідати на головне запитання: Чи справді вона дочка Путіна? З яких міркувань вона це зробила, нам залишається тільки здогадуватися.
Під час розмови Луїза розповіла, що абсолютно не цікавиться політикою і новинами. Вона живе в своєму арт-світі і присвячує весь вільний час моді. Відомо, що в Луїза живе та навчається у Санкт-Петербурзі.
– Я ніколи не намагалася популяризувати себе. Почуваюся чудово, можете за мене не переживати. Я далека від політики, роблю те, що мені подобається, займаюся модою, – зазначила Луїза.
Як потрапити у Clubhouse
Скористатися Clubhouse поки що можуть тільки ті користувачі, які мають інвайт (запрошення. – Ред.) від уже авторизованого користувача.
Крім того, Clubhouse доступний для завантаження лише користувачам iPhone.
- Завантажуємо і встановлюємо застосунок.
- Натискаємо на кнопку Have an invite text? Sign in.
- Водимо номер свого телефону і натискаємо на кнопку Next.
- Далі потрібно ввести код підтвердження.
- Потім потрібно прописати свої ім’я, прізвище та нікнейм.
Далі ви можете спілкуватися у так званих кімнатах – голосових чатах. В одному чаті може бути не більше за 5 тис. користувачів. Слухати кімнати може будь-який користувач, проте якщо ви хочете взяти участь у розмові, то потрібно натиснути кнопку Підняти руку, і тільки тоді організатор бесіди може дозволити вам висловитися.
Шахраї у тренді – як торгують у мережі запрошеннями
Попит на трендовий продукт – інвайти – зріс разом з популярністю Clubhouse.
Заповзятливі українські користувачі вже почали пропонувати наївним юзерам у мережі запрошення в Clubhouse за символічні $10.
Важливо! Ніхто не гарантує вам доступ до застосунку у такий спосіб, адже на тому боці екрана може перебувати шахрай.
Цукерберг та Clubhouse
Напередодні гендиректор Facebook Марк Цукерберг прокоментував прорив Clubhouse. Він вже протестував та оцінив нову соцмережу.
Чимало новинок, представлених конкурентами, з часом з’являються на Facebook.