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Факти / Lifestyle
Оксана Доротюк |

Apple планує виготовляти AirPods зі скла

Apple планує використовувати скло у виробництві нових навушників AirPods.

Apple планує виготовляти AirPods зі скла

Про з’явились дані у базі Відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO) 16 лютого.

Згідно з оприлюдненим описом, компанія Apple пропонує запатентувати проект повнорозмірних навушників з чашечками зі скла. У пояснювальній записці до винаходу йдеться, що AirPods, як пристрій, існують понад 100 років і їхня будова залишається незмінною.

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 – Скло є більш привабливим з естетичної точки зору, ніж полікарбонат, – йдеться в описі заявки.

У документі зазначається, що навушники матимуть зовнішню відкриту поверхню, а верхній корпус буде з ламінованої скляної чаші.

Доходи Apple

Виручка Apple у першому кварталі 2021 фінансового року (закінчився 26 грудня 2020 року) вперше в історії компанії перевищила $100 млрд.

Доходи становили рекордні $111,4 млрд, що на 21% більше порівняно з аналогічним періодом роком раніше. Тоді вони були на рівні $91,8 млрд.

Джерело: USPTO

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