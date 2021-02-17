17 лютого, другий день поспіль, День ангела святкують жінки на ім’я Анна.

Вони завжди готові прийти на допомогу та вирішити проблеми тих, кого люблять. Такі дівчата мають величезну силу волі, а також вміють приймати правильні рішення завдяки вродженій інтуїції.

Зазвичай це справедливі, безкомпромісні та стримані жінки, але водночас вони добрі та ласкаві. Коли спілкуєшся з Анною, складається враження, що вона володіє таємним знанням.

Факти ICTV підготували для вас привітання з Днем ангела Анни в прозі, віршах та листівках, щоб ви могли привітати рідних своєму серцю жінок.

Привітання з Днем ангела Анни в прозі

Анно, люба! Щиро вітаю тебе з Днем ​​ангела! Хай на твоєму життєвому шляху трапляються лише добрі люди. Зичу тобі здоров’я, посмішок, гарного настрою й лише добрих новин!

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Анно, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай життя дарує лише яскраві моменти й утілюються в життя всі твої найсміливіші та найзаповітніші бажання! Хай твій ангел завжди буде поряд із тобою.

Привітання з Днем ангела Анни у віршах

Ганнусю хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

Щоб мрії здійснились твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

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Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна – покровителька з небес –

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

Привітання з Днем ангела Анни в листівках

Крім офіційних державних свят, в Україні є низка неофіційних дат. Не всі з них відзначають на державному рівні, але це не применшує їхньої важливості.

Ознайомитись із календарем неофіційних свят на 2021 рік можна в матеріалі Фактів ICTV.