17 лютого, другий день поспіль, День ангела святкують жінки на ім’я Анна.
Вони завжди готові прийти на допомогу та вирішити проблеми тих, кого люблять. Такі дівчата мають величезну силу волі, а також вміють приймати правильні рішення завдяки вродженій інтуїції.
Зазвичай це справедливі, безкомпромісні та стримані жінки, але водночас вони добрі та ласкаві. Коли спілкуєшся з Анною, складається враження, що вона володіє таємним знанням.
Факти ICTV підготували для вас привітання з Днем ангела Анни в прозі, віршах та листівках, щоб ви могли привітати рідних своєму серцю жінок.
Привітання з Днем ангела Анни в прозі
Анно, люба! Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Хай на твоєму життєвому шляху трапляються лише добрі люди. Зичу тобі здоров’я, посмішок, гарного настрою й лише добрих новин!
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Анно, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай життя дарує лише яскраві моменти й утілюються в життя всі твої найсміливіші та найзаповітніші бажання! Хай твій ангел завжди буде поряд із тобою.
Привітання з Днем ангела Анни у віршах
Ганнусю хочу привітати,
Здоров’я, щастя побажати,
Щоб мрії здійснились твої,
А ще безхмарних, теплих днів!
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Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна – покровителька з небес –
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
Привітання з Днем ангела Анни в листівках
Крім офіційних державних свят, в Україні є низка неофіційних дат. Не всі з них відзначають на державному рівні, але це не применшує їхньої важливості.
Ознайомитись із календарем неофіційних свят на 2021 рік можна в матеріалі Фактів ICTV.