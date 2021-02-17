17 лютого у світі відзначають День ангела Катерини. Це ім’я дуже популярне в Україні. Воно має давньогрецьке коріння і означає чиста, непорочна.

Власниці імені часто спокійні й терплячі, легко знаходять спільну мову з людьми.

Нерідко Каті рано дорослішають і починають допомагати батькам у всьому.

В іменини Катерини Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і листівках.

Привітання з Днем ангела Катерини в СМС

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Катерина – ім’я знатне,

Не раз звучало у віках.

Хай буде щастям життя багате,

Фортуна носить на руках!

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У День святої Катерини

Радості, любові й сили

Я тобі бажаю тихо,

Щоб не почуло лихо.

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Будь стрункою, немов балерина,

Гарною, бажаною, як весна!

Нехай тобі щастить, Катерино!

Ти для щастя народжена!

Читайте Яке свято 17 лютого

Привітання з Днем ангела Катерини в листівках

17 лютого у світі відзначають Міжнародний день спонтанного прояву доброти.

За однією з версій, свято започаткували в США, за іншою – в Новій Зеландії. Цього дня багато компаній та корпорацій організовують благодійні заходи, флешмоби, марафони тощо. Найважливішою особливістю цього дня є спонтанність. Детальніше про святкування Міжнародного дня спонтанного прояву доброти 2021 читайте в матеріалі Фактів ICTV.