17 лютого у світі відзначають День ангела Катерини. Це ім’я дуже популярне в Україні. Воно має давньогрецьке коріння і означає чиста, непорочна.
Власниці імені часто спокійні й терплячі, легко знаходять спільну мову з людьми.
Нерідко Каті рано дорослішають і починають допомагати батькам у всьому.
В іменини Катерини Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і листівках.
Привітання з Днем ангела Катерини в СМС
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Катерина – ім’я знатне,
Не раз звучало у віках.
Хай буде щастям життя багате,
Фортуна носить на руках!
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У День святої Катерини
Радості, любові й сили
Я тобі бажаю тихо,
Щоб не почуло лихо.
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Будь стрункою, немов балерина,
Гарною, бажаною, як весна!
Нехай тобі щастить, Катерино!
Ти для щастя народжена!
Привітання з Днем ангела Катерини в листівках
17 лютого у світі відзначають Міжнародний день спонтанного прояву доброти.
За однією з версій, свято започаткували в США, за іншою – в Новій Зеландії. Цього дня багато компаній та корпорацій організовують благодійні заходи, флешмоби, марафони тощо. Найважливішою особливістю цього дня є спонтанність. Детальніше про святкування Міжнародного дня спонтанного прояву доброти 2021 читайте в матеріалі Фактів ICTV.