PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Анна Пантьо |

День ангела Сергія – привітання у віршах, СМС і картинках

17 лютого День ангела відзначають чоловіки на ім’я Сергій.

хлопець, чоловік

Красиве і лаконічне ім’я Сергій має римське коріння й походить від слова Sergius, тобто високий, вельмишановний, знатний. За іншою версією, ім’я походить від латинського servi dei, що дослівно перекладається як слуга Бога.

Сергій – це благородна, добра й надійна людина, справжня опора для рідних і друзів. Він відповідальний, розсудливий і цілеспрямований. Сергій зазвичай товариський, принадливий і вміє привернути до себе людей. А ще він завжди залишається на боці справедливості, чесності і правди.

Читайте
День спонтанного прояву доброти 2021: історія та найкращі привітання

Сьогодні Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем ангела Сергія. Надішліть листівки, СМС і вірші вашим знайомим, і нехай їх завжди оберігає ангел-хранитель.

Душевні й добрі вірші та СМС-привітання з Днем ангела Сергія

***

Хай Сергію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій охоронець,

Хай буде з тобою завжди!

Щоби ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог із неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я й довгого віку.

***

Сергію, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п’янко,

І ангел вбереже від долі злої.

Хай буде над тобою синє небо

А поряд завжди тільки гарні люди.

Хай ангел завжди молиться за тебе,

І доленька твоя щаслива буде!

***

День ангела Сергія – велике свято!

Хай Бог тобі щасливу долю шле.

Хай буде перемог у житті багато,

Минає повсякчас лихо зле.

Нехай святий твій ангел добрий, щирий,

Тебе не полишає ні на мить,

Живи в любові, у добрі та мирі,

І хай тебе Господь благословить!

***

Бажаю я в День ангела, Сергію,

У житті більше гарних дій,

Хорошою людиною залишатись,

Щасливим бути й частіше посміхатись.

Хочу тобі здоров’я побажати,

І про дрібниці не переживати.

Бажаю багато в житті перемог,

Хай буде з тобою Всевишній наш Бог!

***

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того, хто поруч, розумій.

І ангел у шатах білосніжних

Хай береже тебе, Сергію!

***

Іменини у Сергійка!

Побажання наші слухай!

Надалі таким же славним будь!

Будь здоровим, будь коханим,

І завжди неповторним.

А ще нас, друзів, не забудь!

***

Сергію, зі святом! Нехай у житті будуть завжди любов, сім’я, мир, друзі, будинок, робота, доброта. Бажаю мріям збуватися, планам реалізовуватися, достатку множитися!

Оригінальні листівки з Днем ангела Сергія

день ангела сергея

день ангела сергея

День ангела Сергея

День ангела Сергея

день ангела сергея

За церковним календарем 17 лютого віряни вшановують пам’ять Миколи Студенного. Назвали його так через те, що зазвичай у цей день були сильні морози.

А ще вважалося, що цей святий мав дар зцілення, тому йому моляться для позбавлення від хвороб. Детальніше про прикмети та заборони 17 лютого читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка