Міжнародний день спонтанного прояву доброти відзначають 17 лютого.

За однією з версій, свято започаткували в США, за іншою – в Новій Зеландії. Традицію відзначення Дня спонтанного прояву доброти залюбки підхопили інші країни світу.

Багато компаній та корпорацій організовують благодійні заходи, флешмоби, марафони тощо. Найважливішою особливістю цього дня є спонтанність.

Можна надіслати несподіваний подарунок другу, притримати двері мамі з візочком, поступитись місцем у транспорті, зробити комплімент колезі чи просто посміхнутись на вулиці незнайомій людині.

Факти ICTV підготували привітання в прозі, віршах та листівках з нагоди Міжнародного дня спонтанного прояву доброти 2021. Сподіваємось, вони вам стануть у пригоді.

Привітання з Міжнародним днем спонтанного прояву доброти в прозі

Вітаю з Міжнародним днем спонтанного прояву доброти! Нехай на твоєму життєвому шляху трапляються лише хороші та чуйні люди, у домі завжди лунає сміх, панує злагода й мир.

***

Зі святом! Зичу здоров’я вам і вашим рідним, гарного настрою й енергії. Хай усе добро завжди повертається сторицею!

***

Зі святом, добра людино! Бажаю тобі сімейного щастя, безмежної любові, лише сонячних і радісних днів!

Привітання з Міжнародним днем спонтанного прояву доброти у віршах

Добра та везіння,

Щастя й розуміння,

Натхнення й достатку

Й усмішок в хату.

***

Щоб в душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати

Щодень з усмішкою стрічати.

Привітання з Міжнародним днем спонтанного прояву доброти в листівках

Крім офіційних державних свят, в Україні є низка неофіційних дат. Не всі з них відзначають на державному рівні, але це не применшує їхньої важливості.

Ознайомитись із календарем неофіційних свят на 2021 рік можна в матеріалі Фактів ICTV.