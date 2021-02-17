Міжнародний день спонтанного прояву доброти відзначають 17 лютого.
За однією з версій, свято започаткували в США, за іншою – в Новій Зеландії. Традицію відзначення Дня спонтанного прояву доброти залюбки підхопили інші країни світу.
Багато компаній та корпорацій організовують благодійні заходи, флешмоби, марафони тощо. Найважливішою особливістю цього дня є спонтанність.
Можна надіслати несподіваний подарунок другу, притримати двері мамі з візочком, поступитись місцем у транспорті, зробити комплімент колезі чи просто посміхнутись на вулиці незнайомій людині.
Факти ICTV підготували привітання в прозі, віршах та листівках з нагоди Міжнародного дня спонтанного прояву доброти 2021. Сподіваємось, вони вам стануть у пригоді.
Привітання з Міжнародним днем спонтанного прояву доброти в прозі
Вітаю з Міжнародним днем спонтанного прояву доброти! Нехай на твоєму життєвому шляху трапляються лише хороші та чуйні люди, у домі завжди лунає сміх, панує злагода й мир.
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Зі святом! Зичу здоров’я вам і вашим рідним, гарного настрою й енергії. Хай усе добро завжди повертається сторицею!
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Зі святом, добра людино! Бажаю тобі сімейного щастя, безмежної любові, лише сонячних і радісних днів!
Привітання з Міжнародним днем спонтанного прояву доброти у віршах
Добра та везіння,
Щастя й розуміння,
Натхнення й достатку
Й усмішок в хату.
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Щоб в душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати
Щодень з усмішкою стрічати.
Привітання з Міжнародним днем спонтанного прояву доброти в листівках
Крім офіційних державних свят, в Україні є низка неофіційних дат. Не всі з них відзначають на державному рівні, але це не применшує їхньої важливості.
Ознайомитись із календарем неофіційних свят на 2021 рік можна в матеріалі Фактів ICTV.