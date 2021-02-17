Стратегічний ресурс світового океану, важлива складова економіки та джерело здорової їжі. Це все – про рибу. Вченими підраховано, що раціон людини повинен включати мінімум (!) 20-21 кілограм риби на рік. Українці їдять в середньому 14 кіло на рік – вдвічі менше, аніж жителі інших європейських країн.

Ми ловимо риби мало, при цьому показник споживання щороку падає. Ціни на вітчизняний морський продукт високі, а на прилавках найчастіше – імпортна і далеко не завжди якісна риба. Чому? Що не так з нашою рибною промисловістю? І як обрати якісний продукт? Про ці важливі речі поговоримо у статті.

Чому українці їдять мало риби?

На базарних прилавках та полицях супермаркетів 85% риби – імпортна. Україна завозить її із 60-ти країн світу. Лідерка – Норвегія, на другому місці Ісландія, і на третьому США. Як повідомила Державна митна служба, імпорт свіжої та охолодженої риби в натуральному вигляді в 2020 році виріс на третину в порівнянні з попереднім роком – з 23 тис. тонн до 30 тис. тонн, в доларах – на 15,4%, з $141 млн до $162 млн.

Водночас, згідно з її даними, імпорт мороженої риби в минулому році становив 271 тис. тонн на суму $365 млн, зменшившись на 5,1% і 3,1% відповідно.

Якщо говорити про наш державний продукт, то за останні роки його значно поменшало. Тільки через анексію Криму вилов риби скоротився у 2,5 рази. А порівняно з початком 90-х років, Україна стала виловлювати у 20 разів менше риби. Це і призвело до збільшення кількості імпорту на прилавках, а разом із цим – до зростання цін, говорить голова Асоціації рибалок Олександр Чистяков.

– На початку 90-х Україна входила в п’ятірку країн-лідерів, які добувають рибу. У нас було 268 суден океанічного промислу. Виловлювали 1 мільйон 100 тисяч тонн риби на рік. У минулому році виловили 53 тисячі. Ми говоримо про вилов риби на наших внутрішніх водоймищах. У двох морях – Чорному та Азовському. На додачу ставки та рибхози. Це все призвело до того, що наш рибний прилавок на 85% займає імпортний продукт і є всього лише 15% нашого вітчизняного продукту. Ціна почала наближатися до ціни м’яса. Тому якщо перед сім’єю стоїть вибір – купити курятину чи заморожений оселедець, рішення очевидне, – пояснив він.

Імпортний – не означає якісний на всі 100% . На прилавках можна зустріти зіпсовану рибу, говорить Олександр Чистяков.

– Північні країни тримають стратегічний запас риби на непередбачувані випадки. Кожні два роки вони змінюють його, бо вміст мінералів та вітамінів у мороженої риби зберігається 2,5 роки. Здогадайтеся, куди ідуть попередні запаси? – сказав експерт.

Найкорисніша риба. Як її обрати?

Неякісну та переморожену рибу можна визначити за товстим шаром льоду. Він говорить про те, що продукт безліч разів розморожували і знову заморожували. Тому краще обирати рибу шокової заморозки – без криги, говорить дієтолог Олена Єгорова.

– Суху заморозку використовують для тріски. Це натуральна риба – дика, як камбала і окунь. Вона не вирощується штучним способом у ставках. Люди знають, що тріска жирна – але це не зовсім так. Основний її жир – в області печінки. І все. Сама ж тріска не є супер-жирною рибою. Але при цьому має високий вміст вітаміну D. Ціна – 91 гривня за кілограм, – уточнила вона.

Найкраща для вживання – морська чи океанічна риба. Щодо річкової риби – лікарі від неї не в захваті. Наприклад, коропа часто вирощують у штучних акваторіях. Аби він швидше ріс, у корм домішують гормони росту, – говорить дієтолог.

– В раціоні ця риба може бути. Але не робіть її базовою. Більше користі в морській та океанічній рибі. Морська вода вважається більш екологічною, більш чистою, – порадила дієтолог.

Штучно вирощують ще й лосось, горбушу та форель. Якщо у природньому середовищі така риба виростає за 4 роки, то у штучних водоймах – за рік. Тому лікарі радять обирати дику рибу – хека, минтай, скумбрію, камбалу, морського окуня, сардину.

Риба – для довголіття!

Нещодавно американські вчені обстежили 1575 людей, віком 60 років. Визначали рівень омега-3 та полінасичених жирних кислот. Виявилося, що в кого рівень цих речовин вищий, у того мозок більший, коротка та довга пам’ять кращі, а разом із цим життя людини більш повноцінне. Тому омега-3 та полінасичені жирні кислоти треба вживати.

Японці, найбільші любителі риби в світі, з’їдають близько 45 кг на рік! Щодень у їхньому раціоні – 120 грамів риби. Лікарі запевняють – саме тому японці і вирізняються найдовшою тривалістю життя з-поміж усього населення планети. Жінки в Японії доживають у середньому до 86 років, а чоловіки до 79.

Насамперед це величезна кількість мінеральних речовин. Це фосфор, йод, селен, цинк, магній, марганець – ці речовини нам потрібні кожного дня. Так, іноді вони потрібні нам в мінімальних дозах, але щодня. Вони виконують безліч функцій в нашому організмі. Це і вироблення ферментів, робота внутрішніх органів, захист судин від старіння, антиоксидантні властивості. Це і стан нашого волосся, нігтів, і просто наша молодість, наше внутрішнє прекрасне самопочуття.

Звичайно, риба не є панацеєю і чимось незамінним. Наприклад, вегетаріанці замінюють цей продукт нерафінованими оліями цінних порід. Але якщо в людський організм зовсім не потрапляє омега-3, то з часом настануть проблеми зі здоров’ям, а далі – патологія. Тому якщо ви не веган, привчіть себе їсти рибу.

Як смачно та дешево приготувати рибу?

Рецепт, що обійдеться копійки, готова показати і розказати учасниця МастерШеф. Професіонали – Юлія Кушнір. Він настільки простий, що будь-хто може приготувати його. А смак страви полюбиться навіть запеклим противникам морепродуктів! Це гостра і водночас ніжна рибка за британсько-індійським рецептом – Кеджері.

Для приготування Кеджері вам потрібна будь-яка біла риба. Юля обрала дешевий та смачний хек. Ще вам будуть потрібні: рис, молоко, вершкове масло, цибуля, куркума, карі, паприка та лаврове листя.

Рибу розрізаєте на шматочки, заливаєте молоком. Додаєте 50 грамів вершкового масла та лавровий листок. Нехай рибка 5 хвилин поплаває у киплячому молоці. Це було найскладніше в рецепті. Далі відварюєте рис, змішуєте його зі спеціями та підсмаженою цибулею. Додаєте 2 ложки молочного бульйону. І – вуаля!

Лишилося тільки все гарно викласти на тарілку, за бажанням прикрасити вареними яйцями та зеленою цибулею. Смачного вам, та будьте здорові!