Що таке персоніфікація

Персоніфікація – це один із різновидів метафори, в якому неістоти (предмети чи явища) набувають людських ознак і рис. Це поняття називають також уособленням чи одухотворенням.
Із латинської термін означає особа (persona) та робити (facere), тобто ми надаємо явищам і предметам властивостей, характерних для живої людини.
Персоніфікація характерна для художнього стилю, її вважають найвиразнішою ознакою фольклору. У народних казках, легендах і оповідках можна простежити “живий” погляд людей на світ, де природа вміє говорити, сміятися чи плакати.
Прийом допомагає більш чітко та конкретно відтворити у свідомості образ, а також сприймати його на візуальному та аудіальному рівнях.
Крім міфології та релігії, персоніфікація також набула поширення в соціології, філософії та психології. Як правило, вона проявляється у спробі людини перекласти провину на щось або когось.
Приклади персоніфікації в літературі
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива. (Тарас Шевченко)
Автор використав уособлення, щоб передати всю велич Дніпра – він реве та стогне, що невластиво для річки.
І серце жде чогось. Болить,
Болить, і плаче, і не спить,
Мов негодована дитина. (Тарас Шевченко)
У цьому разі серце жде, плаче, не спить. У реальному житті людський орган на це не здатен, однак у поезії дає змогу краще передати стан головного героя.
Весна зиму проганяє,
І зелений по землі
Весна килим розстилає. (Тарас Шевченко)
Пора року – нежива істота, тому не може ані прогнати когось, ані розстелити килим.
Не менш яскраве використання уособлення зустрічається в інших авторів: У хустках всміхаються личка жоржин (Олександр Олесь), Важким холодним сном за хатою спала земля (Михайло Коцюбинський), Чистенькі віконця сміються до сонця (Марійка Підгірянка).
У казці Колобок усі дії, які нехарактерні для тварин і самої хлібини, є уособленням. Тому що ні заєць, ні лисиця, ні ведмідь, ні вовк не можуть розмовляти і співати, а Колобок ще й бігати. Це легко можна простежити на короткому уривку твору:
А він (Колобок. – Ред.) лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою.
Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик.
– Колобок, колобок, я тебе з’їм!
– Не їж мене, зайчику-лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю:
– Ану заспівай!
Я по засіку метений,
Я із борошна спечений.
Я від баби втік,
Я від діда втік,
То й від тебе втечу!
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