Купити запрошення у Clubhouse можна на ОЛХ – ціна

Закрита соцмережа Clubhouse набрала шаленої популярності, тож на сайтах почали з’являтися оголошення про продаж інвайтів у цей застосунок. Чи справді можна купити запрошення в Clubhouse і скільки це коштує – Факти ICTV дізнались усі подробиці.

Clubhouse – це соціальна мережа, у якій можна спілкуватися із користувачами на різні теми тільки за допомогою голосових повідомлень. Але потрапити туди не так просто, треба обов’язково мати запрошення від авторизованого члена соцмережі.

На OLX ми знайшли більше 40 оголошень про продаж запрошень до закритої соцмережі, з різних куточків України.

Продавці переконують, що у цьому додатку можна знайти найкращих спеціалістів світу і поспілкуватись із ними на будь-яку тему. Пам’ятайте, що наразі додаток доступний тільки для користувачів IOS.

Ціна стартує від 100 гривень, найдорожче оголошення – $100.

Кілька людей погодились на особисту зустріч, під час якої мають надати запрошення зі свого номеру в обмін на гроші. Решта продавців (їх більшість) просить повну або часткову передплату на картку, після якої обіцяє надіслати інвайт.

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Навіть після отримання запрошення, зі свого iPhone самому можна запросити не більше двох людей, натомість у деяких продавців зазначено: залишилося 3 шт. або: отримав нові інвайти. Джерело отримання цих інвайтів продавці не розкривають.

На сайті також є кілька оголошень з різними номерами, іменами та навіть цінами, проте з майже однаковим змістом.







Українці почали торгувати запрошеннями у Clubhouse: скільки коштує інвайт / 2 фотографии

Ніхто не гарантує вам справжній доступ до Clubhouse, проте для того, щоб зменшити ймовірність натрапити на шахраїв, краще не ведіться на оголошення із заниженою ціною, необмеженою кількістю запрошень, скалькованим текстом, а також попросіть продавця про особисту зустріч.

Популярність Clubhouse

За задумом, розробники створили обмежений доступ для мережі з метою протестувати її без зайвої уваги і лише потім вивести у вільний доступ.

Натомість після того, як Ілон Маск написав у Twitter, що хотів би поспілкуватись із Володимиром Путіним у цьому додатку, Clubhouse став надзвичайно популярним.