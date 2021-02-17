В астронавти вперше в історії набирають людей з інвалідністю

Європейське космічне агентство (ЄКА) вперше оголосило про набір астронавтів з інвалідністю. Останній раз в ЄКА набирали на роботу космонавтів 11 років тому.

Агентство встановило терміни подачі заявок – з 31 березня по 28 травня 2021 року всі охочі можуть відправити своє резюме. За попередніми даними, результати відбору оголосять у жовтні 2022 року.

Для кандидатів є особливі вимоги: вони повинні бути громадянами країни-члена агенції, мати ступінь магістра природничих наук, медицини, інженерії, математики, комп’ютерних наук або кваліфікацію льотчика-випробувача. Також обов’язково потрібен відповідний професійний досвід роботи не менше трьох років та вільне володіння англійською мовою.

В рамках програми ЄКА вперше шукає космонавтів з інвалідністю. Агентство просить подавати резюме людей, у яких ампутовані кінцівки або є їхня вроджена відсутність, з різною довжиною ніг та людей зі зростом нижчим за 130 см.

Також ЄКА працюватиме над адаптацією космічного устаткування для таких співробітників. Зокрема агентство виділить €1 млн для того, щоб астронавти з обмеженими можливостями змогли полетіти в космос.

ЄКА планує зробити відбір космонавтів інклюзивним. З цієї причини агентство також закликає подавати заявки жінок. У нинішньому складі команди є тільки одна жінка – італійський астронавт Саманта Крістофоретті.

Європейське космічне агентство – це міжнародна організація, що займається космічними дослідженнями, а також практичним використанням штучних супутників.

До Землі прилетів астероїд

17 лютого до Землі наблизився астероїд 2021 BS3 розміром як найбільше оглядове колесо у світі – Лондонське око. Космічне тіло пролетіло повз Землю зі швидкістю 10,37 км в секунду.

Найближче до нашої планети астероїд був о 15.58 за київським часом і підлетить на 6 616 713 км. Така відстань вважається близькою в масштабах космосу, але технічно – це 40% відстані від Землі до Сонця.

Джерело: ЕКА