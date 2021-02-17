Випередив Маска: Безос повернувся на перше місце у списку найбагатших людей світу

Засновник американської компанії Amazon Джефф Безос обійшов засновника космічної компанії SpaceX і гендиректора Tesla Ілона Маска у списку найбагатших людей у світі.

Після завершення торгів на американських біржах статки Ілона Маска за день зменшилися на $4,58 млрд і становлять $190 млрд. А статки Безоса зараз оцінюються у $191 млрд, за день вони скоротилися лише на $372 млн.

На третьому місці у списку перебуває засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс. Сумарна вартість його активів становить $137 млрд, за день він втратив $283 млн.

Четверту позицію займає керівник Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно із $116 млрд (за добу +$2,09 млрд).

Закриває п’ятірку найбагатших людей планети розробник соцмережі Facebook Марк Цукерберг – $104 млрд, за добу він отримав $1,15 млрд.

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Безос утримував звання найбагатшої людини з 2017 року. Але за 2020 рік статки Ілона Маска збільшилася на $150 мільярдів, і на початку січня він став найбагатшою людиною у світі. Його статки становили $200 млрд.

Однак за рахунок скорочення статків гендиректора Tesla за добу на $4,58 млрд, Безосу вдалося вийти на перше місце.

Нещодавно засновник Amazon Джефф Безос оголосив, що йде з посади генерального директора компанії, яку заснував майже 30 років тому. Він стане виконавчим директором.

Посаду гендиректора обійме Енді Ясси, який наразі очолює бізнес хмарних обчислень Amazon.