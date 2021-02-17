18 лютого у світі відзначають чимало цікавих свят, зокрема церковних. Також багато людей святкують в цей день іменини. Факти ICTV підготували добірку найголовніших свят, а також прикмети та заборони на 18 лютого.
18 лютого – яке сьогодні свято
18 лютого у світі відзначають День батарейки. Також 18 лютого – день пам’яті Агафії Коровниці. Православні християни вшановують мученицю Агафію, яка віддала життя за свою віру.
Дівчина відмовилася прийняти язичництво, після чого зазнала жорстоких тортур. У день пам’яті Агафії Коровниці заведено згадувати померлих родичів та молитися за них у церкві.
Іменини 18 лютого
18 лютого відзначають день ангела Агафія, Антон, Євген, Парамон, Василина, Макар.
Прикмети на 18 лютого
- якщо на вулиці тепло, то варто очікувати швидкого приходу весни;
- відсутність опадів передбачає посуху влітку;
- на вулиці мороз – влітку погода буде теплою та без дощів.
Що не можна робити 18 лютого
- не можна сваритися з рідними;
- не можна перебувати у неприбраній оселі.
Календар церковних свят на лютий
Останній місяць зими передбачає чимало важливих дат, зокрема церковних. У лютому святкують мученика Никифора, тиждень Митаря і Фарисея, Іверської ікони Божої Матері та інші.
Дивіться детальний календар церковних свят на лютий, щоб не пропустити важливу дату.