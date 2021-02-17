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Факти / Lifestyle
Владислав Бомбела |

Яке свято 18 лютого

18 лютого у світі відзначають чимало цікавих свят, зокрема церковних. Також багато людей святкують в цей день іменини. Факти ICTV підготували добірку найголовніших свят, а також прикмети та заборони на 18 лютого.

Яке сьогодні свято

18 лютого – яке сьогодні свято

18 лютого у світі відзначають День батарейки. Також 18 лютого – день пам’яті Агафії Коровниці. Православні християни вшановують мученицю Агафію, яка віддала життя за свою віру.

Дівчина відмовилася прийняти язичництво, після чого зазнала жорстоких тортур. У день пам’яті Агафії Коровниці заведено згадувати померлих родичів та молитися за них у церкві.

Іменини 18 лютого

18 лютого відзначають день ангела Агафія, Антон, Євген, Парамон, Василина, Макар.

Прикмети на 18 лютого

  • якщо на вулиці тепло, то варто очікувати швидкого приходу весни;
  • відсутність опадів передбачає посуху влітку;
  • на вулиці мороз – влітку погода буде теплою та без дощів.
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Що не можна робити 18 лютого

  • не можна сваритися з рідними;
  • не можна перебувати у неприбраній оселі.

Календар церковних свят на лютий

Останній місяць зими передбачає чимало важливих дат, зокрема церковних. У лютому святкують мученика Никифора, тиждень Митаря і Фарисея, Іверської ікони Божої Матері та інші.

Дивіться детальний календар церковних свят на лютий, щоб не пропустити важливу дату.

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