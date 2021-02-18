Новий штам у Фінляндії, перші дози вакцини проти коронавірусу та продовження адаптивного карантину в Україні. Факти ICTV зібрали головні новини 18 лютого про Covid-19.

У фінській лабораторії Vita виявили новий штам коронавірусу Fin-796H. Він містить ознаки як британського, так і африканського видів.

Кабмін опублікував постанову про продовження адаптивного карантину в Україні до 30 квітня 2021 року. З 24 лютого в країні встановлюється модель адаптивного карантину, яка передбачає поділ регіонів на чотири зони: червоний, помаранчевий, жовтий та зелений.

Голова Держпотребслужби Києва Олег Рубан пояснив, що на початку карантину столиця перебуватиме в жовтій зоні, але через природне зростання захворюваності на Covid-19, місто може перейти до помаранчевої зони.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що до кінця цього тижня країна повинна отримати перші 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca. Водночас постачання 117 тис. доз вакцини від Pfizer переноситься на кінець лютого.

Водночас заступник директора департаменту програми медгарантій Національної служби здоров’я Анна Фенчак розповіла, що в Україні на лікування хворих на коронавірус у 2021 році виділено близько 10 млрд грн.

Також екс-заступник головного санлікаря Києва Юлій Жигалов прокоментував рекомендації щодо носіння одночасно кількох масок, які так активно обговорюють у світі. Він вважає що цей факт є нелогічними. Лікар пояснив, що не потрібно носити одразу дві маски у громадських місцях для боротьби з Covid-19.

А ось у США вилучили понад 11 млн фальшивих медичних масок призначених для лікарів, які працюють з хворим на коронавірус.

Також на сайті МОЗ вже оприлюднений список вакцин, на які очікує Україна. У цей перелік входять такі препарати: Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, AstraZeneca та Novavax. Їх постачатимуть трьома способами: через COVAX, прямі закупівлі у виробників за кошти держбюджету, а також за гроші міжнародних донорів.

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