Facebook заблокував австралійцям можливість переглядати і публікувати новини на платформі через запропоновані в країні закони, які змушують цифрових гігантів платити за журналістику.

Австралійські видавці можуть продовжувати публікувати новинний контент на Facebook, але австралійська аудиторія не може переглядати або ділитися посиланнями та повідомленнями.

– Фактично Facebook повідомляє австралійцям, що інформація, яку ви бачите на наших платформах, не походить від організацій, у яких є редакційна політика чи процеси перевірки фактів. Також вона не походить від журналістів, яким платять за те, що вони роблять, – розповів міністр зв’язку Пол Флетчер.

Австралійські користувачі не можуть ділитися австралійськими або міжнародними новинами. Міжнародні користувачі за межами Австралії також не можуть ділитися австралійськими новинами.

Одночасно з цим компанія Google, яка раніше виступала проти нового австралійського закону, почала укладати угоди з видавцями ЗМІ про розміщення їхнього контенту за гроші.

На початку лютого представники Facebook оновили список тверджень про коронавірус, через які пости в соцмережі будуть видаляти.

Частина обмежень, як і раніше, стосуватиметься поширення неправдивої інформації про вакцинацію проти Covid-19.