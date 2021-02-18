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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Facebook блокує доступ австралійців до новин на платформі

Facebook заблокував австралійцям можливість переглядати і публікувати новини на платформі через запропоновані в країні закони, які змушують цифрових гігантів платити за журналістику.

фейсбук

Австралійські видавці можуть продовжувати публікувати новинний контент на Facebook, але австралійська аудиторія не може переглядати або ділитися посиланнями та повідомленнями.

– Фактично Facebook повідомляє австралійцям, що інформація, яку ви бачите на наших платформах, не походить від організацій, у яких є редакційна політика чи процеси перевірки фактів.

Також вона не походить від журналістів, яким платять за те, що вони роблять, – розповів міністр зв’язку Пол Флетчер.

Австралійські користувачі не можуть ділитися австралійськими або міжнародними новинами. Міжнародні користувачі за межами Австралії також не можуть ділитися австралійськими новинами.

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Одночасно з цим компанія Google, яка раніше виступала проти нового австралійського закону, почала укладати угоди з видавцями ЗМІ про розміщення їхнього контенту за гроші.

На початку лютого представники Facebook оновили список тверджень про коронавірус, через які пости в соцмережі будуть видаляти.

Частина обмежень, як і раніше, стосуватиметься поширення неправдивої інформації про вакцинацію проти Covid-19.

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