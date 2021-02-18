Гороскоп на неделю, с 15 по 21 февраля 2021 для всех знаков зодиака

Докладний гороскоп на тиждень з 15 до 21 лютого 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

17 лютого вперше проявляється найголовніший аспект 2021 року – квадратура Сатурна та Урана. Його енергія викликає перешкоди в соціальному просуванні. Влада, досвід і традиції боротимуться з реальністю і планами.

Ймовірно, ви опинитеся між двох вогнів. Якщо вдатися до рішучих зусиль, вам вдасться з’ясувати проблему, усунути розбіжності та знайти рішення. Квадратура – напружений аспект, він нагадає про себе ще в червні і грудні – це обумовлено зміною фаз руху планет.

Події цього тижня матимуть продовження ще довгий час, сприятимуть боротьбі застарілого і безперспективного з новим і прогресивним. Щоб мінімізувати можливі неприємності, необхідно приходити до компромісу і це допоможе уникнути самотності і втрат. Складний тиждень для особистих і ділових стосунків, вони пройдуть серйозну перевірку на міцність, а це може привести до наростання кризи та розриву.

Гороскоп для Овнів

Вас накриють спогади про друзів і громадську роботу. У цей період збільшиться кількість контактів, ефективним виявиться обмін думками і досвідом, а також корисним буде обговорення планів. Можуть з’явитися нові друзі або знайдете товариша, з яким листуватиметеся. Якщо ви закохані, будьте сміливішими, вам вдасться завоювати увагу бажаного партнера. Намагайтеся бути привітними, і ніяких перешкод на вашому шляху не буде – ви зможете значно поліпшити особисті та ділові стосунки. Сприятливий період для початку публічної політичної діяльності. Ви можете відчути необхідність у свободі дій, захопитися новими прогресивними технологіями, нетрадиційними дисциплінами. Різко зросте інтерес до нової інформації, особливо незвичайної.

Гороскоп для Тельців

У цей час ви опинитеся в ситуаціях, які будуть лише гальмувати будь-яку роботу і діловий процес. Ви не зможете відчути прогрес – ні в навчанні, ні в трудовій діяльності. Реалізація оригінальних і творчих ідей, а також сучасні методи роботи зустрінуть багато перешкод. Оргтехніка ламатиметься, а з електрикою спостерігатимуться перебої. Наприкінці тижня градус напруги знижується, вдається обійти гострі кути, з’являються різні варіанти та можливості для розв’язання проблем у всіх сферах життя. Це може бути сприятливий час для таємних справ, для занурення у свій внутрішній світ, отримання натхнення та творчої реалізації.

Гороскоп для Близнюків

З’являється можливість привернути до себе увагу оточення, прославитися трудовими досягненнями. Слушна нагода для отримання знань, підвищення своїх професійних навичок, взаємодії з іноземцями. Гарний час для переговорів з керівництвом і чиновниками про перспективи своєї діяльності, розв’язання юридичних питань. У вас прекрасні можливості відновити важливі зв’язки, поліпшити ситуацію в романтичних стосунках. Спілкування з партнерами, союзниками та колегами щодо спільних підприємств будуть особливо вдалі. Завдяки старим знайомим і давнім партнерам ви знайдете нових однодумців. Успішними виявляться зв’язки з громадськістю, суперечки, переговори, консультації та розв’язання юридичних питань.

Гороскоп для Раків

Успіхи у професійній діяльності піднімуть настрій, ви зможете отримати просування. Скористайтеся цим сприятливим періодом, щоб здобути популярність, а також привернути увагу бажаного партнера. Через знаки уваги, які до вас виявляє протилежна стать у цей період, можливі ревнощі в існуючих стосунках. Тиждень багатий на романтичні пригоди, з’являються нові захоплення або нагадують про себе колишні. Цікавий період, але не спокійний, наповнений тривогою. Багато питань у взаєминах повинні вирішитися у цей період. Не уникайте розмов, якщо вас щось давно хвилює або якщо партнери з минулого хочуть з вами порозумітися.

Гороскоп для Левів

Обставини будуть підштовхувати до спілкування з керівництвом, клієнтами і з кимось із батьків, старших родичів. Протягом місяця ви отримаєте важливі новини та інформацію щодо кар’єри, через що ваші плани можуть істотно змінитися. Якщо є що приховувати, то ваші спроби будуть марними. Ваші ідеї та методи стануть предметом пильної уваги публіки, і це може заважати реалізації планів. Політичні розбіжності можуть стати каменем спотикання. З’являється реальна можливість реалізувати вже сформовані плани завдяки, наприклад, додатково отриманій інформації, використанню ділових зв’язків, новому знайомству.

Гороскоп для Дів

Гарний час, щоб переглянути проект, може доведеться повернутися до початкового етапу, але це допоможе досягти бажаного результату. Ваша робота може зачіпати юридичні питання. Можливі службові романи або заходи, пов’язані з колегами. Можлива поява нових посадових обов’язків. Вірогідні несподівані ситуації у стосунках серед співробітників і підлеглих. На перший план можуть вийти питання звільнення і працевлаштування. Якщо ви сумлінно виконували свою роботу, то можна говорити і про підвищення зарплати. Повсякденні обов’язки і побутові питання займатимуть багато часу. Домашні тварини також можуть зажадати вашої уваги.

Гороскоп для Терезів

Слушна нагода, аби позбутися токсичних зв’язків. Звільняйте місце для заслужених оновлень, оточуйте себе молоддю, бо в компанії людей старшого віку ви почуватиметеся некомфортно. Будьте в центрі, живіть за власним сценарієм. Звичайно необхідно докладати якісь зусилля, інакше є ризик втратити сприятливі можливості та залишитися глядачем, спостерігаючи за діями інших. Плануйте максимум, робіть більше, і ви зможете змінити життя на краще, знайти прекрасні перспективи. Аналізуйте помилки минулого, щоб не робити їх в майбутньому. Особливо важливо в цей період відпустити страхи та не фокусуватися на негативному досвіді.

Гороскоп для Скорпіонів

Можливі помилки або відстрочки у справах, пов’язаних з сім’єю. Поїздки можуть бути скасовані або перенесені. Можете втратити ключі від будинку, ділові та інші документи. Суперечливі думки або брак спілкування можуть викликати бурхливі сімейні суперечки. Якась стара брехня або таємниця може розкритися і принести розбрат у стосунки з домашніми. Можливе загострення хронічного захворювання у когось з батьків, а вам доведеться виділити час і кошти на підтримку рідних. Сприятливий час для пошуку і порівняння різних варіантів нерухомості, якщо перед вами стоїть завдання купівлі або оренди житла. Цей час підходить для пошуку довідок в архівах, оформлення документів, пов’язаних із земельними ділянками, нерухомістю.

Гороскоп для Стрільців

Активізуються взаємини з ближніми родичами, в цей період можна виявити та усунути сімейні проблеми. Гарний час, щоб навести лад у своєму інформаційному просторі, завершити токсичні зв’язки, щоб знайти нові та перспективні. Проаналізуйте свої цілі та вже зроблені кроки, доопрацюйте те, що вважаєте за потрібне і скасуйте ті завдання, які втратили свою актуальність. Гарний час для розвитку та набуття нових навичок, а також застосування їх на практиці. Ділові поїздки, відрядження та участь у різних обговореннях принесуть нові можливості та корисну інформацію. Якщо через вас стався конфлікт з коханою людиною – ви самі повинні докласти зусиль, аби все виправити.

Гороскоп для Козерогів

Використовуйте цей період, щоб повторно проаналізувати те, що ви робите, але не поспішайте з радикальними змінами. Можливо, доведеться переглянути джерела заробітку. А може старі колеги або давні партнери покличуть вас на колишнє місце роботи. Можна повернутися до невирішених проблем, виявити нездорові стосунки і виправити ситуацію. Перегляньте проекти і плани в цей час, проаналізуйте свою фінансову сферу. Плануйте, але також готуйте резервні варіанти та будьте готові до нерозуміння з боку колег, близьких і рідних. Ви зможете повернути борг, якщо для вас це питання актуальне, або отримати доплату за раніше виконану роботу. Можливо, прийшов час створити сімейний бізнес, поєднати особисті та грошові інтереси.

Гороскоп для Водоліїв

У цей час постійно доводиться щось коригувати. Водночас, можуть повертатися завислі в часі замовники – хтось з претензіями, хтось з вдячністю. Вас можуть покликати на роботу в ту організацію, де вже раніше були у штаті. Загалом, можна вважати це перспективною темою, але краще все ретельно обміркувати. Несприятливий період для початку роботи в незнайомій організації, хоча пропозицій може бути достатньо. Намагайтеся не говорити нічого зайвого, уникайте конфліктів. Можливе вирішення житлових питань, майнових і фінансових справ. Може змінитися ваше ставлення до партнерів, ви опиняєтеся в новому середовищі. Переговори, дипломатія та з’ясування стосунків вимагають забагато уваги.

Гороскоп для Риб

Навколишні люди часто вас неправильно розуміють, через що почуття самотності може негативно позначитися на самооцінці. Намагайтеся не поринайте в ілюзії, тому що чим більше ви вдаєтеся до марень, тим більше виникає нежиттєздатних ідей. Ви стаєте романтичними, чутливими і сентиментальними. У вас прокидається потреба в коханні та розумінні, ви хочете забути про всі проблеми і турботи, постійно бути поруч з коханими людьми. У цей час ви можете закохатися в того, хто проявив до вас увагу. Кохання може спалахнути з першого погляду, але почуття може залишитися таємним. Це період несподіванок у взаєминах. Може розкритися таємний зв’язок партнера або оточення дізнається про ваші секрети.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога або лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.