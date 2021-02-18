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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Мамонт чи мастодонт: на Одещині знайшли рештки стародавньої тварини

У національному природному парку Тузловські лимани на Одещині екологи знайшли рештки стародавньої тварини.

Останки тварини

Наразі невідомо, якій саме тварині належать ці рештки. Екологи припускають, що це може бути мамонт або мастодонт, а може й інша давня істота, яка мешкала на Причорномор’ї.

Екологи звернулися по допомогу до вчених. Вони проведуть експертизу та визначать вік знайдених кісток.

Завідувач наукового відділу парку Іван Русєв повідомив, що невідомі рештки знайшли під час обстеження території парку на рівні 3 м від поверхні землі в глиняному обриві лиману Алібей.

  • Мамонт чи мастодонт: на Одещині знайшли рештки стародавньої тварини
  • Мамонт чи мастодонт: на Одещині знайшли рештки стародавньої тварини
  • Мамонт чи мастодонт: на Одещині знайшли рештки стародавньої тварини
  • Мамонт чи мастодонт: на Одещині знайшли рештки стародавньої тварини
  • Мамонт чи мастодонт: на Одещині знайшли рештки стародавньої тварини
  • Мамонт чи мастодонт: на Одещині знайшли рештки стародавньої тварини
  • Мамонт чи мастодонт: на Одещині знайшли рештки стародавньої тварини
  • Мамонт чи мастодонт: на Одещині знайшли рештки стародавньої тварини
Мамонт чи мастодонт: на Одещині знайшли рештки стародавньої тварини / 4 фотографии
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Джерело: Національний природний парк Тузлівські лимани

Фото: Національний природний парк Тузлівські лимани

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