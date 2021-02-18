Погода на 18 лютого 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Мороз до -16 та сніг: погода в Україні 18 лютого (КАРТА)

18 лютого в Україні синоптики прогнозують холодну погоду та сніг у деяких областях, однак попри морози буде ясно.

Мороз до -16 та сніг: погода в Україні 18 лютого (КАРТА)

З цієї причини синоптики радять тепло одягатися. Також у деяких областях очікується сніг як днем, так і вночі.

Вдень на півдні температура до -5, на сході до -6, в центрі до -8, на півночі до -10, на заході до -8. У Києві ясна погода, температура – від -6 до -8.

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Вночі значно похолодає, в деяких областях температура знизиться на декілька градусів.

На півдні буде похолодання до -6, на сході до -13, в центрі до -12, на півночі до -15, на заході до -9. У Києві температура від -14 до -16.

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Раніше Факти ICTV писали, коли закінчиться морозна погода в Україні. В Укргідрометцентрі прогнозують, що до кінця тижня залишиться мороз і сніг, але в деяких областях буде сонячно.

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