18 лютого американська космічна орбітальна станція Perseverance доставить на поверхню Марса прилад MOXIE, який видобуватиме кисень з атмосфери планети. Експеримент відбудеться в рамках місії Mars 2020.

Якщо вдасться висадити MOXIE на Марс, це надзвичайно полегшить подальше екіпірування астронавтів.

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Атмосфера Марса складається на 96% з вуглекислого газу і непридатна для дихання людини. Тож для безпечного повернення астронавтів на Землю їм потрібен додатковий аерозольний балон з рідким киснем в ракеті, щоб вистачило на зворотній шлях.

Якщо кисень вдастся добувати на місці, балон можна брати порожнім і наповнювати вже на Марсі.

Незважаючи на свою надважливу місію, важить апарат всього 17,1 кг, за годину він продукуватиме 10 г кисню з марсіанської атмосфери. Продуктивність досить низька – 300 Вт, але це тільки експериментальний зразок, який пробуде на поверхні лише годину.

На сайті NASA можна побачити зворотній відлік до приземлення станції на Марс.

Дослідження Марса

У лютому на Марс прибуде одразу три космічні місії.

9 лютого на орбіту вийшов космічний зонд Надія Об’єднаних Арабських Еміратів і вже надіслав кілька знімків.

Китайська місія Тяньвень-1 дісталася планети наступного дня. В планах місії вивчити геологічну будову Марса та провести хімічний аналіз ґрунту.

Остання – місія NASA Mars2020 – досліджуватиме червону планету в лютому.

Фото: NASA