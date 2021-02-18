NASA посадила на Марс ровер Perseverance

Космічна організація NASA посадила на Марс американську космічну орбітальну станцію Perseverance. Структура зробила це з метою пошуку слідів життя на Червоній планеті.

Марс має атмосферу, яка ускладнює приземлення: тільки близько 40% подібних місій закінчуються успіхом. Посадка Perseverance пройшла у прямому ефірі.

Американський марсохід Perseverance приземлився на Марс за сім хвилин. За цей час він увійшов в атмосферу та приземлився на поверхню.

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Під час посадки орбітальна станція робила фотографії планети та відправляла їх у центр управління NASA. Агентство опублікувало перший знімок на своїй сторінці в Twitter.



Ракета-носій Атлас-5 з американським марсоходом Perseverance стартувала з космодрому в США 30 липня 2020 року. За півроку космічний корабель подолав відстань від Землі до Марса майже в 500 млн км.

NASA доставить на Марс апарат з киснем

Космічний марсохід Perseverance доставить на поверхню Марса апарат, здатний добувати кисень з атмосфери планети.

Космонавтам потрібен додаткове джерело кисню в ракеті для безпечного повернення на Землю, оскільки атмосфера Марса на 96% складається з вуглекислого газу.

Якщо кисень вийде добувати на Марсі, то балон можна брати порожнім і наповнювати безпосередньо на планеті.