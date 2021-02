NASA посадила на Марс ровер Perseverance

Космічна організація NASA посадила на Марс американську космічну орбітальну станцію Perseverance. Структура зробила це з метою пошуку слідів життя на Червоній планеті.

Марс має атмосферу, яка ускладнює приземлення: тільки близько 40% подібних місій закінчуються успіхом. Посадка Perseverance пройшла у прямому ефірі.

Американський марсохід Perseverance приземлився на Марс за сім хвилин. За цей час він увійшов в атмосферу та приземлився на поверхню.

Під час посадки орбітальна станція робила фотографії планети та відправляла їх у центр управління NASA. Агентство опублікувало перший знімок на своїй сторінці в Twitter.

Behold! @NASAPersevere‘s first image after completing her #CountdownToMars: pic.twitter.com/pBFNk62zfi

— NASA (@NASA) February 18, 2021