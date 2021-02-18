Перехід на літній час 2021: коли переводити годинник

Навесні на території України традиційно переводять годинники на літній час.

Перехід проводять відповідно до постанови Кабміну від 13 травня 1996 року №509 Про порядок обчислення часу на території України. Факти ICTV розповідають, коли буде перехід на літній час в Україні у 2021 році.

Перехід на літній час в Україні

У 2021 році переведення годинників в Україні на літній час буде у ніч з суботи на неділю 28 березня о 3.00 на 1 годину вперед.

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Багато хто вважає, що переведення годинників – пережиток минулого. Однак це допомагає зменшити споживання електроенергії. Такий крок важливий з економічних та екологічних причин.

Переведення звичного розпорядку дня двічі на рік призводить до того, що більшість людей відчувають себе втомленими та страждають від порушень сну.

У такий період важливо висипатися, більше гуляти на свіжому повітрі та пити менше кави. Також важливо залишити у голові лише позитив – тоді переведення годинників легко пройде для організму.

Вихідні у 2021 році

Українці будуть відпочивати 14 додаткових днів у 2021 році. У розпорядженні Кабміну вказали дати вихідних.

У документі також прописали, коли переносять робочі дні у 2021 році. Керівництво країни відзначило, що це сприятиме плануванню працівниками часу свого відпочинку.