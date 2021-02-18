У суботу, 20 лютого, погода в Україні буде сніжною й морозною, а вже в неділю, 21 лютого, стане тепліше й припиняться опади.

20 лютого на Півночі сніжитиме вночі. Температура вдень буде до -5°, уночі – до -18°.

На Півдні – мінлива хмарність, подекуди – невеликий сніг із дощем. Денна температура – до +4°, нічна – до -11°.

У західних регіонах синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем. До +6° вдень та до -8° вночі.

На Сході України опадів не передбачається. Температура повітря вдень становитиме до -3° та -13° уночі.

У центральних областях удень йтиме мокрий сніг. Денна температура становитиме до -3°, нічна – до -15°.

У Києві йтиме сніг протягом усієї доби. Удень слід чекати до +1° та до -12° уночі.

21 лютого буде хмарно всюди, крім західних областей. Там час від часу з’являтиметься сонце.

На Півночі вдень йтиме мокрий сніг. Температура повітря становитиме до +1° удень та -8° уночі.

На Півдні температура повітря прогріється до +5° удень. Уночі стовпчики термометрів опускатимуться до -3°.

На Заході – без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме подекуди до +9 та до -5° уночі.

На Сході синоптики прогнозують до +2° удень та -8° уночі.

У центральних областях температура повітря становитиме до +4° удень та до -3° уночі.

У столиці удень буде до +3°, уночі – до -2°.

Погода в Україні 18 лютого

За прогнозом синоптиків погода в Україні 18 лютого буде холодною. У деяких областях йтиме сніг.

Удень на Півдні температура повітря становитиме до -5°, на Сході – до -6°, у Центрі – до -8°, на Півночі – до -10°, на Заході – до -8°. У Києві – ясна погода, температура – від -6° до -8°.