У суботу, 20 лютого, погода в Україні буде сніжною й морозною, а вже в неділю, 21 лютого, стане тепліше й припиняться опади.
20 лютого на Півночі сніжитиме вночі. Температура вдень буде до -5°, уночі – до -18°.
На Півдні – мінлива хмарність, подекуди – невеликий сніг із дощем. Денна температура – до +4°, нічна – до -11°.
У західних регіонах синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем. До +6° вдень та до -8° вночі.
На Сході України опадів не передбачається. Температура повітря вдень становитиме до -3° та -13° уночі.
У центральних областях удень йтиме мокрий сніг. Денна температура становитиме до -3°, нічна – до -15°.
У Києві йтиме сніг протягом усієї доби. Удень слід чекати до +1° та до -12° уночі.
21 лютого буде хмарно всюди, крім західних областей. Там час від часу з’являтиметься сонце.
На Півночі вдень йтиме мокрий сніг. Температура повітря становитиме до +1° удень та -8° уночі.
На Півдні температура повітря прогріється до +5° удень. Уночі стовпчики термометрів опускатимуться до -3°.
На Заході – без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме подекуди до +9 та до -5° уночі.
На Сході синоптики прогнозують до +2° удень та -8° уночі.
У центральних областях температура повітря становитиме до +4° удень та до -3° уночі.
У столиці удень буде до +3°, уночі – до -2°.
Погода в Україні 18 лютого
За прогнозом синоптиків погода в Україні 18 лютого буде холодною. У деяких областях йтиме сніг.
Удень на Півдні температура повітря становитиме до -5°, на Сході – до -6°, у Центрі – до -8°, на Півночі – до -10°, на Заході – до -8°. У Києві – ясна погода, температура – від -6° до -8°.