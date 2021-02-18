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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Снігопади і помірні морози: яким буде лютий 2021 в Україні

За попередніми прогнозами синоптиків, погода у лютому 2021 року буде доволі сніжною. В окремі дні можливий сніг з дощем.

Погода ICTV

Щодо морозів – останній місяць зими очікується м’якшим за січень.

Мінімальні -9 можливі вночі в середині лютого, а денна температура коливатиметься у діапазоні – від -3 до +2.

Водночас народні синоптики ще у грудні прогнозували, що лютий може бути найхолоднішим місяцем зими, та передбачали морози до -10 -14.

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Як пережити морози

Щоб пережити морози без ризику для здоров’я, перше і головне правило – це добре поїсти, бажано жирної їжі, звісно, за відсутності протипоказань.

А підтримати організм у таку погоду допоможуть такі вітамінні коктейлі, як морс та узвар.

Серед інших порад – більше рухатися, довго не стояти на відкритому морозному повітрі.

Джерело: Gismeteo

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