Напередодні весняних свят Укрзалізниця запускає вісім додаткових потягів. П’ять з них прямують на Західну Україну. Квитки вже сьогодні можна забронювати на сайті УЗ.

Читайте Укрзалізниця назвала пʼять найактивніших вокзалів в Україні у 2020 році

Додаткові поїзди курсуватимуть у таких напрямках:

№43 Київ – Івано-Франківськ. Додано потяг, який відправлятиметься з Києва 5 та 9 березня о 19.06, з Івано-Франківська поїзд відправляється 4 та 8 березня о 21.55;

№235 Київ – Ужгород. Новопризначений потяг відправлятиметься з Києва о 20.28 5 та 7 березня, з Ужгорода 6 і 8 березня о 18.10;

№168 Львів – Одеса. Поїзд призначено спеціально на 8 березня, відправлення зі Львова об 09.40, з Одеси об 09.37;

№136 Одеса – Чернівці. До Чернівців відправлятиметься цілих чотири рейси: 3, 5, 7 та 9 березня о 16.39, відправлення у зворотному напрямку відбудуться 4, 6, 8 та 10 березня о 15.35;

№249/250 Київ – Чернівці. Потяг зі столиці до Буковини курсуватиме 26 лютого, 1, 5, 7 і 9 березня о 15:09, а назад 25 та 28 лютого, 4, 6, 8 березня о 19.15;

№197/198 Київ – Ковель. Потяг вирушає зі столиці 8 березня о 06.19, а з Ковеля об 11.27;

№72 Київ – Запоріжжя. Якщо на свята ви плануєте побачити Хортицю, покваптесь, адже потяг до Запоріжжя відправлятиметься лише 5 та 9 березня о 20.20. У зворотному напрямку 4 і 8 березня о 19.47;

№779/780 Суми – Київ – Вінниця. Поїзд курсуватиме 5 і 8 березня. Відправлення з Сум 05.26, а у зворотній бік о 13.46.

Мобільний додаток для купівлі квитків

УЗ анонсувала створення нового інтернет-застосунку для купівлі електронних квитків. Він стане доступний вже 2021 році, як для користувачів Android так і iOS.

Директор з питань інформаційних технологій АТ Укрзалізниця Володимир Рєзнік заявляє, що цим УЗ намагатиметься максимально діджиталізувати свій сервіс.