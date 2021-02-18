World of Tanks стала найпопулярнішою грою в Україні

Найпопулярнішою грою в Україні стала World of Tanks – у неї грають 16% українців.

Дослідження компанії NielsenIQ показало, що в топ-5 найпопулярніших ігор в Україні входять:

World of Tanks – 16% українців;

FIFA20/FIFA21 – 9% ;

Minecraft – 8%;

Grand Theft Auto V – 7%;

Counter -Strike: Global Offensive – 6%.

Середній вік гравця – 31 рік. Основні мотиви – це бажання розслабитися та чимось себе зайняти.

Геймери виділяють щодня 1-4 години на відеоігри, а витрачають на них від 250 до понад 500 грн щомісяця.

Також компанія встановила, що 44% українців найчастіше грають на смартфонах, а 40% – на ПК.

56% українців стали грати частіше під час пандемії коронавірусу.

Найпопулярнішими жанрами відеоігор в Україні виявилися Puzzle, Vehicle Shooter, Shooter і Simulation.

Розробників гри Cyberpunk 2077 атакували хакери

Компанія CD Projekt RED, яка розробляє комп’ютерну гру Cyberpunk 2077, зазнала хакерської атаки.

Розробники повідомили, що через кібератаку постраждали деякі внутрішні системи. Зловмисники отримали доступ до внутрішньої мережі, зібрали інформацію, яка належать фінансовій групі CD Projekt, і залишили записку про викуп.

Джерело: NielsenIQ