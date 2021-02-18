День ангела Христини відзначають кілька разів на рік, зокрема 19 лютого. Ім’я Христина з давньогрецької мови перекладається як християнка.
За характером дівчата з таким ім’ям впевнені в собі, добрі, розумні та лагідні. Христини болісно реагують на зауваження та різкі висловлювання.
Факти ICTV підготували привітання в СМС і картинках з Днем ангела Христини, щоб ви привітали дорогих вам жінок і дівчат з таким ім’ям.
День ангела Христини – привітання у картинках
Привітання в СМС з днем ангела Христини
***
Сьогодні настали іменини
В Христини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
***
У день ангела, Христю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Христинко,
Прийми привітання!
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Церковні свята у лютому 2021
Останній місяць зими передбачає чимало важливих церковних дат. Одне з найважливіших – Стрітення Господнє, крім того, у лютому святкують тиждень Митаря і Фарисея, Іверської ікони Божої Матері та інші.
Дивіться детальний календар церковних свят на лютий 2021 на Фактах ICTV.