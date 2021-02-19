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Анастасія Рогожінська |

Apple випустить зйомну батарею для iPhone – ЗМІ

Американська компанія Apple планує випустити зйомну батарею для iPhone. Вона працюватиме зі смартфонами, які підтримують магнітну систему MagSafe.

iphone 12

Apple розробляє зйомну батарею для iPhone більше року, запуск продукту планується протягом декількох місяців.

Зйомну батарею можуть позиціонувати як аксесуар для iPhone 12, оскільки він підтримує MagSafe.

Батарея буде кріпитися до задньої частини телефона. А її прототипи мають білий гумовий корпус. Новий акумулятор забезпечуватиме тільки додатковий час роботи і не є повноцінним захисним чохлом.

Розробка аксесуара затягнулася через проблеми з програмним забезпеченням, яке часто сигналізувало про перегрів батареї.

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Також Apple планує виготовляти AirPods зі скла. Навушники матимуть зовнішню відкриту поверхню, а верхній корпус буде з ламінованої скляної чаші.

Джерело: Bloomberg

Фото: Getty Images

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