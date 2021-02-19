Чи замислювались ви про те, що буде з Чорнобильською зоною відчуження через 10, 20 або навіть 40 років? Сьогодні нам стало відомо, яким побачить світ Чорнобиль у 2064 році.

Державне агентство України з управління зоною відчуження, сумісно з Міністерством захисту довкілля, Міністерством культури та Державним агентством розвитку туризму, презентували перший у світі зникаючий логотип. У 2064 році він повністю зникне.

– Провівши роботу зі змін та розвитку ми зрозуміли, що це все потребує сильної комунікації та візуального сприйняття – як української так і міжнародної спільноти. Тому був розпочатий проект створення бренду, – розповідає Максим Шевчук.

Команда Banda працювала з українськими та закордонними фокус-групами, завдяки чому вдалося створити портрет типової особи, зацікавленої Чорнобилем. На основі цього розробили стратегію бренду.

– Кожна компанія вважає, що бренд має бути сталим і вічним. І чим довше це триває, тим краще. Територія Чорнобильської зони є унікальним і неповторним явищем, тому бренд теж повинен бути унікальним. Ми зробили невічний брендинг, який має символічно передати зміст і суть Чорнобильської зони, і що з нею відбувається. Ми вважаємо, що всі повинні памятати про минуле, але безумовно дивитися в майбутнє, – говорить Богдан Боруховський.

Читайте Чорнобильська зона може стати Всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО

Образом бренду став символ зовнішнього покриття реактора: шестигранник, який наповнюється і змінюється з часом. Логотип, який є символом очищення і змін, живе в часі, трансформується і з кожним роком набуває іншого сенсу.

Чому 2064-й рік?

Тому що це плановий термін виведення з повної експлуатації Чорнобильської атомної електростанції і повного подолання всіх наслідків трагедії, яка сталась у 1986-му році.

– Чорнобильська зона – це невеликий всесвіт всередині України. Наш. І ми з ним назавжди. Це частина України, яку ми розвиваємо, незважаючи на обмеження робимо безпечною, та говоримо про це на весь світ. Ми дуже раді, що сьогодні Чорнобиль отримав свій унікальний бренд, ми впевнені, що він допоможе у комунікації та візуальному сприйнятті, – розповідає Максим Шевчук.

Нині Чорнобиль став туристичним магнітом для всього світу. Лише за 2019 рік його відвідало 124 тис. туристів, 80% з яких – іноземці. Це принесло країні близько 3 млрд. грн. Незважаючи на пандемію, у минулому році було 30 тис. туристів. Безумовно це падіння, але ДАЗВ із командою працюють над тим, аби наростити потік відвідувачів до 300-400 тис. на рік.