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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Коли в Україні запрацює інтернет від Starlink Ілона Маска

Компанія американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX реалізує програму із запуску глобального інтернету, шляхом розміщення у космосі супутників Starlink, які і будуть забезпечувати зв’язок.

Starlink

В Україні покриття від Starlink з’явиться не раніше, ніж у 2022 році.

Про це свідчать дані на сайті Starlink.

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На ресурсі можна ввести адресу будь-якої точки на планеті, щоб замовити підключення. Якщо вводити українські адреси, то на сайті з’являється повідомлення, що Starlink націлений на покриття вашого регіону у 2022 році.

Коли в Україні запрацює інтернет від Starlink Ілона Маска

Послуги супутникового інтернету Starlink від SpaceX відкрились для передзамовлення лише у трьох країнах – Великій Британії, США та Канаді.

Користувачі Starlink можуть оформити передзамовлення на сайті компанії за $99. Нині послуга доступна тільки в трьох країнах, однак SpaceX планує розширити покриття вже до кінця 2021 року.

Фото: Depositphotos

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