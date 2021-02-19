Погода на 19 лютого 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні на п’ятницю, 19 лютого, прогнозують досить сонячну погоду.

У західних областях очікується хмарна з проясненнями погода. Температура вдень -8°…-1°, вночі синоптики прогнозують морози до -23°.

На Півночі країни також досить сонячно буде. Днем -13°…-10°, вночі -23°…-20°.

У центральних областях без опадів, вдень -10°…-7°, а вночі -24°…-16°.

На Сході і Півдні України синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Стовпчики термометрів вдень покажуть -8°…-1°, вночі -16°…-10°.

Прогноз погоди на лютий

У лютому 2021 року синоптики прогнозують помірні морози. Останній місяць зими буде сніжним, часом можливий сніг із дощем.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.